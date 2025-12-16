Файзуллин сообщил о снижении объемов выдачи ипотеки в 2025 году на 21%

По его словам, льготные программы спасли ипотечное кредитование от глубокого спада

Фото: Реальное время

В 2025 году российский рынок ипотечного кредитования столкнулся со значительным снижением объемов выдачи займов. По данным министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина, к началу декабря показатель сократился на 21%. Выступая на заседании совета законодателей РФ, министр подчеркнул, что удержать рынок от более серьезного падения удалось исключительно благодаря действию льготных ипотечных программ.

Однако с 1 февраля 2026 года вступят в силу новые правила оформления льготной ипотеки в России. Согласно решению Минфина, каждая семья сможет оформить лишь один льготный ипотечный кредит.

Реальное время / realnoevremya.ru

Ранее министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин сообщал, что годовой план по строительству жилья в Татарстане выполнен на 102%. На середину декабря с начала года в Татарстане введено 3 млн 335 тыс. квадратных метров жилья, что свидетельствует о перевыполнении годового плана.

Напомним, власти Татарстана готовятся утвердить порядок выделения субсидий для граждан, пострадавших от недобросовестных подрядчиков при строительстве частных домов. Поддержка оказывается жителям, признанным потерпевшими судебными инстанциями. Максимальная компенсация ограничивается одним миллионом рублей и выдается единовременно. Деньги предоставляются на покрытие затрат на покупку нового жилья, полученного в ипотеку через специальную программу поддержки.



Рената Валеева