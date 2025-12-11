Одна комната вместо полноценной квартиры в Казани обойдется в 2,7 млн рублей

Город вошел в пятерку регионов с самыми высокими ценами

Фото: Артем Дергунов

За 2025 год рынок комнат в крупных городах России продемонстрировал устойчивый рост: в среднем стоимость такого жилья увеличилась на12,7%, достигнув отметки в1,5 млн рублей. Об этом сообщили аналитики портала «Мир квартир» в беседе с РИА «Недвижимость».

По словам гендиректора компании Павла Луценко, динамика цен повторила показатели прошлого года, однако предложение на рынке сократилось на 30%.

Наиболее заметный рост цен отмечен в Курске (+44,3%), Магнитогорске (+40,2%), Ижевске (+25,5%), Саратове (+23,7%) и Нижнем Новгороде (+23,5%). Наибольшее снижение произошло в Мурманске (–9,7%), Владимире (–7%), Иванове (–5,9%), Санкт‑Петербурге (–5,3%) и Пензе (–4,4%). Москва продемонстрировала минимальный прирост — всего 0,1%, при этом средняя стоимость комнаты достигла почти 4,7 млн рублей.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Казань вошла в пятерку городов с самыми дорогими комнатами. Согласно данным «Мира квартир», средняя цена такого жилья в столице Татарстана приближается к 2,7 млн рублей. Этот показатель сопоставим с ценами во Владивостоке и Санкт‑Петербурге, также вошедшими в топ‑5. Лидирует по стоимости комнат Сочи, где средняя цена составляет около 3,5 млн рублей.

На противоположном полюсе рынка — города с наиболее доступным сегментом комнат. Самые низкие цены зафиксированы в Нижнем Тагиле (574 тыс. рублей), Брянске (674,8 тыс. рублей), Пензе (684,9 тыс. рублей), Череповце (707,9 тыс. рублей) и Ульяновске (737,4 тыс. рублей).

Напомним, что в Татарстане на строительство и покупку льготного жилья выделят более 23 млрд рублей. Подробнее о программе и распределении средств — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова