Росреестр Татарстана уточнил плательщика госпошлины при регистрации жилья

Вопрос урегулирования взаимоотношений по уплате пошлины может быть прописан в договоре ДДУ или закреплен отдельно на стадии передачи жилья покупателю

Росреестр Татарстана разъяснил порядок уплаты государственной пошлины при регистрации права дольщика на объект договора долевого участия (ДДУ).

По данным ведомства, заявление может подать как сам участник долевого строительства, так и застройщик. Если пошлина оплачивается застройщиком, в платежном поручении обязательно указывается назначение платежа за регистрационные услуги для конкретного лица. Вопрос урегулирования взаимоотношений по уплате пошлины может быть прописан в договоре ДДУ или закреплен отдельно на стадии передачи жилья покупателю.

Также ведомство напомнило, что подача заявлений на государственную регистрацию объектов недвижимости производится только в электронном виде, за исключением отдельных ситуаций. Среди них — договор уступки права требования по ДДУ, заключенного между физическими лицами. Однако если обе стороны являются юридическими лицами, то такие договоры представляются только в форме электронных документов.

Однако, согласно действующему законодательству, до 1 января 2026 года документы на бумажном носителе вправе представить некоторые категории организаций, включая фермерские хозяйства, садоводческие некоммерческие товарищества, огороднические объединения, гаражные кооперативы, жилищные и жилищно-строительные кооперативы, а также ТСЖ.

