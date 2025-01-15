В Казани приступили к новому этапу масштабной реставрации комплекса Петропавловского собора

На очереди — церковь Космы и Дамиана

Фото: Михаил Захаров

Площадь работ — почти 1 000 «квадратов»

В Казани в скором времени приступят к следующему этапу реконструкции Петропавловского собора — теперь на очереди церковь Космы и Дамиана 1708 года постройки (встречаются также написания «Козьмы и Дамиана» и «Косьмы и Дамиана», — прим. ред.), входящая в состав комплекса. На сайте Комитета по охране ОКН опубликован соответствующий документ. Проект реставрации уже одобрила экспертиза.

Здание находится в аварийном состоянии. Здесь фиксируются вымывания, замачивания, выветривания, рассыхание деревянных элементов и другие дефекты. Также утрачены главы, шатры, оконные и дверные заполнения, полы первого этажа. При этом на данный момент невозможно установить, насколько хорошо сохранилась роспись.

Обновление будет проводиться в два этапа. В рамках первого планируется выполнить комплекс противоаварийных и консервационных работ: расчистить мусор, усилить фундаменты, отремонтировать несущие стены. Кроме того, предстоит провести гидроизоляцию, демонтаж аварийных конструкций и восстановить своды.

В Казани в скором времени приступят к следующему этапу реконструкции Петропавловского собора — теперь на очереди церковь Космы и Дамиана. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Второй этап реконструкции подразумевает реставрационные работы, однако он не коснется живописи. Планируется устройство полов, наружной водосточной системы, инженерных сетей и электроснабжения, установка окон и дверей, благоустройство территории. Также в проекте указана реставрация стен и проемов, фасадов, кованых решеток и отделочные работы по интерьеру.

Примечательно, что проектом не предусмотрены обследование состояния и реставрация живописи. Согласно документу, эти работы рекомендуется проводить в рамках отдельного проекта.

Площадь работ составит около 900 кв. м.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

За комплекс взялись восемь лет назад

Реконструкция объекта культурного наследия — церкви Космы и Дамиана относится к масштабной реставрации Петропавловского собора. К восстановлению комплекса приступили больше восьми лет назад. Только в 2023 году сообщалось, что финансирование проекта превысило 500 млн рублей.

На данный момент обновлены фасады собора, восстановлены крыльца, дверные проемы и металлические элементы, реконструированы циферблат и часовые механизмы. А в ноябре 2024 года объявили о завершении реставрации колокольни.

На данный момент завершены работы по очистке и защите живописи в нижнем храме. Также разработали проектную документацию для реставрации и воссоздания росписи на первом уровне.

К восстановлению комплекса приступили больше восьми лет назад. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

До полного восстановления остается заменить наружные инженерные сети, отреставрировать нижний храм, включая настенную живопись, реконструировать церковь Космы и Дамиана 1708 года постройки, благоустроить прилегающую территорию и ограду.

Церковь Космы и Дамиана стала одной из немногочисленных сохранившихся построек рубежа XVII—XVIII веков. По некоторым данным, возвел ее купец Иван Михляев еще до строительства Петропавловского собора. Весь храмовый комплекс несколько раз претерпевал значительные пожары. В советские годы церковь приспособили под жилье и складские помещения, а в 90-е годы при строительных работах на соседней территории обрушилась восточная часть здания. Она до сих пор не восстановлена.

Елизавета Пуншева