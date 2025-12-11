Власти Татарстана выделят до миллиона рублей пострадавшим от мошенников-застройщиков ИЖС

Деньги предоставляются на покрытие затрат на покупку нового жилья, полученного в ипотеку через специальную программу поддержки

Фото: Мария Зверева

Власти Татарстана готовятся утвердить порядок выделения субсидий для граждан, пострадавших от недобросовестных подрядчиков при строительстве частных домов. Соответствующий проект документа проходит антикоррупционную экспертизу.

Поддержка оказывается жителям, признанным потерпевшими судебными инстанциями. Максимальная компенсация ограничивается одним миллионом рублей и выдается единовременно. Деньги предоставляются на покрытие затрат на покупку нового жилья, полученного в ипотеку через специальную программу поддержки.

Заявителям потребуется подать документы, подтверждающие их правовой статус, включая судебное решение о возмещении убытков. Специальная комиссия проверяет всю документацию и принимает решение о выплате в течение 10 рабочих дней.

Средства выплачиваются поэтапно и контролируются Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана.

Напомним, по поручению раиса Татарстана с мая 2024 года правоохранительные органы проводят проверку деятельности подрядчика «Таунхаусы и дома» после многочисленных жалоб граждан. В ходе расследования был выявлен целый ряд недобросовестных компаний в сфере индивидуального жилищного строительства, сообщается в пресс-службе раиса.

По результатам проведенной работы возбуждено девять уголовных дел в отношении руководителей и бенефициаров подрядчиков. Установлено, что пострадали 260 человек, общий ущерб составил 752 млн рублей. Уже наложен арест на имущество фигурантов дел.

Дмитрий Зайцев