На продолжение реставрации Петропавловского собора в Казани выделили 79 млн рублей
Министерство культуры России объявило открытый конкурс в электронной форме на продолжение реставрационных работ объекта культурного наследия федерального значения — Петропавловского собора с колокольней (1723—1726 гг.) в Казани.
Начальная цена контракта составляет 79 млн рублей. Закупка осуществляется за счет средств федерального бюджета. Прием заявок от потенциальных подрядчиков продлится до 10 марта 2025 года.
Работы должны быть завершены к концу июня 2026 года. Особенностью конкурса является необходимость наличия у участников соответствующей квалификации для проведения реставрационных работ объектов культурного наследия.
Напомним, в конце 2024 года в Казани завершили реставрацию колокольни Петропавловского собора 1723—1726 годов. До полного восстановления остается заменить наружные инженерные сети, отреставрировать нижний храм, включая настенную живопись, реконструировать церковь Космы и Дамиана 1708 г., благоустроить прилегающую территорию и ограду.
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