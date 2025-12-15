Проекты СМУ-88 отметили как лучшие градостроительные решения Казани

В Казани подвели итоги смотра-конкурса на лучшее архитектурное и градостроительное решение

Фото: предоставлено пресс-службой СМУ-88

В Казанской ратуше прошла церемония награждения победителей городского смотра-конкурса на лучшее архитектурное и градостроительное решение в 2025 году. Группа компаний «СМУ-88» получила награды в трех номинациях, в двух из которых победители были определены по результатам онлайн-голосования с участием 5 649 человек.

Гран-при «Выбора горожан» в номинации «Лучший жилой комплекс» получила концепция многофункционального жилого комплекса на ул. Шоссейной в Казани. Проект подготовили известный московский архитектор Рубен Аракелян и специалисты архитектурного бюро WALL по заказу СМУ-88. ЖК появится на месте старой базы МУП «Городское благоустройство». Концепция предполагает создание нескольких домов переменной этажности, объединенных общим стилобатом. Скругленные углы, плавные перепады высоты и каскадная застройка создают мягкий волнообразный рисунок фасадов. Контраст темно‑зеленого клинкерного кирпича и светло‑серых бетонных плит призван сформировать ритмичный силуэт с выразительной пластикой объемов.

«Для нас особенно ценно, что сразу несколько наших проектов получили максимальное количество голосов от жителей Казани. Высокие оценки от профессионального сообщества — это, безусловно, важно. Но когда они совпадают и с мнением горожан, мы понимаем, что точно все делаем правильно», — отметил генеральный директор группы компаний «СМУ-88» Наиль Галеев.

предоставлено пресс-службой СМУ-88

Проект реабилитации экопарка «Марьино озеро» стал победителем онлайн-голосования в номинации «Лучший проект устойчивого развития». Проект отметили за вклад в экологическое благополучие города. В 2020 году компания «СМУ-88» провела благоустройство озера: очистила и углубила дно водоема, укрепила берега, настроила аэрацию воды. Для горожан обустроили зоны отдыха, пешеходные дорожки и смотровые площадки. Все работы проводились под руководством экологов КФУ.

ЖК «Привилегия» занял 2-е место в номинации «Проект в области устойчивого развития». Эксперты оценили внедрение инновационных решений в раздельном сборе отходов и экостандартов в материалах. Так, в строительстве ЖК, кроме уникального голландского глазурованного кирпича ручной формовки в фасаде, применены дерево, декоративная кора и долговечная лиственница в элементах детской площадки. На территории установлены подземные системы раздельного сбора мусора ECOLIFT, урны для сбора пластика и батареек, дог-боксы во дворе. Кроме того, компания СМУ‑88 по собственной инициативе благоустроила сквер вблизи жилого комплекса: провела санитарную обрезку деревьев, посеяла газон и устроила пешеходные дорожки различных типов.