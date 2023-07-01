На колокольне Петропавловского собора в Казани восстановят старинные иконы и часы

Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

В Петропавловском соборе Казани продолжается масштабная реставрация. К восстановлению памятника архитектуры приступили 7 лет назад, и за это время отреставрировали основные конструкции и фасады здания. Вскоре два яруса 45-метровой колокольни украсят восстановленные иконы с изображением казанских святых и часы, созданные известным в свое время часовых дел мастером. За их реставрацию возьмутся опытные специалисты из Москвы. Подробности — в материале «Реального времени».

В реконструкцию Петропавловского собора вложили почти полмиллиарда

Петропавловский собор Казани считается выдающимся образцом архитектуры петровской эпохи в стиле русского барокко. Храмовый комплекс включает в себя собор и колокольню, до причта. Возводить храм, который примыкал непосредственно к дому богатого торговца Ивана Михляева, начали в 1722 году на средства знаменитого губернского купца. К 1726 году в центре города уже возвышались пышно декорированная церковь и колокольня, состоящая из шести ярусов. Сегодня — это памятник архитектуры начала XVIII века, который находится под охраной государства и является неотъемлемой частью истории и культуры Казани.

Масштабный процесс восстановления Петропавловского собора стартовал в 2016 году в рамках Федеральной целевой программы «Историческая память». Объем вложенных из федерального и республиканского бюджетов средств, а также различных внебюджетных источников превысил 500 млн рублей.

Начиная с 2016 года и по сегодняшний день, укрепили основание храма, конструкции стен и сводов, усилили фундамент собора, провели гидроизоляцию, заменили внутренние инженерные сети, восстановили утраченную кирпичную кладку. Позади реставрация фасадов, гульбищ (папертей) и лестниц, расчистка и реставрация белого камня и лепнины, а также всех помещений первого этажа. Помимо этого здесь капитально отремонтировали металлические конструкции кровли и водосточной системы, восстановили фасадные иконы, центральную главку и крест, а также позолотили их.

Сегодня ведутся реставрационные работы в трапезной части верхнего храма собора и на колокольне. Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Сегодня в храмовом комплексе ведутся комплексные реставрационные работы в трапезной части верхнего храма собора и на колокольне. Во время проведения работ в нижнем храме собора была обнаружена и расчищена уникальная настенная живопись XVIII—XIX веков, которая была скрыта под многими слоями поздних красок. Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Казанской епархии, в ближайшее время планируется провести реставрацию найденной живописи вместе со всеми стенами и сводами Сретенского храма:

— После окончания данных работ и возобновления богослужений в нижнем храме останется окончательный этап реставрации Петропавловского собора в помещениях четверика, главного алтаря и малого придела верхнего храма.

Масштабную реставрацию храма ведут в рамках шести госконтрактов. Восстановить колокольню, кровлю и трапезную часть верхнего храма намерены к октябрю этого года, а часть фасадов и всех интерьеров колокольни — к апрелю будущего года. Также на объекте проведут замену инженерных сетей и благоустроят территорию. Эти проекты пока проходят экспертизу, сообщили в пресс-службе епархии. Планируется обустроить и приспособить всю территорию Петропавловского собора для максимального удобства прихожан и туристов. Здесь высадят декоративные деревья, разобьют цветники и газоны, установят малые архитектурные формы и детскую площадку, будут работать торговые объекты для туристов, асфальт заменят на гранитную брусчатку, а со стороны улицы Чернышевского воссоздадут проход на территорию собора.

Кроме того, в марте был заключен контракт с еще одной реставрационной мастерской из Москвы — ООО «Культреставрация», которой поручено выполнить реставрацию живописи нижнего храма. По завершении работ в октябре этого года планируется приступить к реставрации самого здания нижнего храма.

Восстановить колокольню, кровлю и трапезную часть верхнего храма намерены к октябрю этого года, а часть фасадов и всех интерьеров колокольни — к апрелю будущего года. Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

По поручению раиса Татарстана на территории собора восстановят еще один исторический объект храмового комплекса — церковь Косьмы и Дамиана, примыкающую к дому Михляева.

В федеральную программу «Историческая память» планируется включить и реставрацию склада XIX века, который находится напротив колокольни.

Сегодня в помещениях нижнего храма — в его западной и северной галереях — уже появились иконная лавка и музей истории Петропавловского собора. Открыть его для посетителей планируют этим летом.

Полностью завершить реставрацию собора планируется к 2026 году, приурочив открытие уникального исторического объекта к 300-летнему юбилею со дня окончания строительства и первого освящения Петропавловского собора.

«Состояние икон и циферблатов часов местами аварийное»

В феврале этого года стало известно, что проект реставрации храмового комплекса отправили на доработку. Требовалось решить вопрос с воссозданием утраченных элементов монументальной живописи часов на фасаде колокольни. Заказчиком выступил Минкульт России, выделивший на разработку проекта 5 млн рублей. Срок сдачи документации — конец февраля 2024 года.

Как стало известно «Реальному времени», тендер выиграла московская архитектурная компания «Равелин». Силами ее сотрудников идет реставрация фасада и кровли на колокольне и восстановление трапезной части верхнего храма Петропавловского собора. Завершить работы по графику планируют уже этой осенью.

На счету специалистов — памятники архитектуры в различных регионах Центральной России, Оренбургской области, Чувашии, Марий Эл, Башкортостана, Москвы и Севастополя — это комплексная реставрация башни Московской ограды Кирилло-Белозерского музея-заповедника и церкви Архангела Гавриила в Вологодской области, главного дома усадьбы «Остафьево» в Москве и многие другие проекты.

Как стало известно «Реальному времени», тендер выиграла московская архитектурная компания «Равелин». Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Проект по восстановлению икон и часов, который разработали москвичи, получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. По нему работали инженер-реставратор высшей категории, кандидат ГМН, сотрудник Российского государственного геологоразведочного университета Игорь Демкин, Елена Скрынникова — архитектор-реставратор высшей категории и гендиректор реставрационно-проектной мастерской «Хранитель», город Москва, инженер-технолог и специалист отдела государственной историко-культурной экспертизы «Специализированной дирекции объектов культурного наследия» Лидия Кожевникова.

Как следует из акта ГИКЭ, в 2022 году группа реставраторов провела научное исследование состояния сохранности живописи на фасадах третьего яруса и состояния часов на пятом ярусе колокольни Петропавловского собора. Эксперты указали, что общее техническое состояние икон и циферблатов часов на металлических листах, установленных в свое время на фасадах колокольни, — неудовлетворительное, а местами аварийное. Общий историко-культурный облик храма оказался искажен в процессе бытования памятника.

«Позднейшие поновления живописи, многочисленные повреждения красочного слоя и основы из-за времени существования объекта и расположение икон на фасадах церкви привели его к крайне неудовлетворительному техническому состоянию, к потере экспозиционного вида. Поверхность красочного слоя прожухла, во многих местах не просматривается, загрязнена многочисленными загрязнениями различного характера. копотью, набрызгами, следами жизнедеятельности плесени, инсектицидными загрязнениями. Имеют место явления неравномерного помутнения и побеления (разложения) нанесенных ранее покрывных и имевших место ранее некачественных и неподходящих укрепляющих слоев, в следствии нарушения технологии, промочек и естественного старения», — отметили эксперты.

По их словам, поверхность красочных слоев сильно повреждена, присутствуют явления как мелких шелушений, так и крупных осыпей красочного слоя, мелкого и крупного жесткого кракелюра. «Живопись неоднократно поновлялась, что подтверждается натурным изучением икон и архивными изысканиями. Железные листы, на которых выполнена роспись сильно деформированные и неровные, что в значительной степени искажает облик. Стыки листов, заклепки деформированы. На некоторых иконах имеются поздние чинки и вставки железной основы живописи. Данные ремонтные вставки хорошо видны с тыльной стороны икон и возможно нуждаются в замене. С лицевой стороны по контуру вставок идет разрушение красочного слоя — утраты, шелушения, кракелюр. Вопрос по замене старых железных вставок на первоначальных железных листах надо решать в процессе производства реставрационных работ», — говорится в акте.

Общий историко-культурный облик храма оказался искажен в процессе бытования памятника. Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Иконы и часы после реставрации вернут на исконное место

Теперь перед реставраторами стоит задача восстановить иконы храма. На третьем ярусе колокольни выявлено четыре — каждая почти метр в высоту. Иконы Св. Варсонуфия, Св. Гурия Казанского, Св. Гермогена и Св. Германа Казанского были написаны предположительно в 1865—1867 годах художником Николаем Мегунтовым. Затем живопись на них обновляли художники Иван Хрусталев и Сергей Киселев. Сегодня техническое состояние икон неудовлетворительное, местами аварийное, имеется сильная коррозия металлического основания, деформация основания и утрата фрагментов.

Пятый ярус колокольни прежде украшали четыре циферблата часов, созданных руками матера Климова. Циферблаты размещены на металлических листах, размеры которых варьируются от 173 до 175 см. Техническое состояние также неудовлетворительное и местами аварийное, утрачены фрагменты и механизмы вращения стрелок.

В рамках проекта планируется воссоздание монументальной живописи, а также циферблатов и деталей циферблатов — стрелок, цифр, делений. Утраченные детали, а также подвергшиеся сильной коррозии и деформации, восстановят по образцу с применением подобных материалов. После реставрации на часы установят современный часовой механизм, чтобы обеспечить их функциональное назначение.

Специалисты подробно расписали методику, по которой будут реставрировать фасадные иконы колокольни и часы. В перечне — почти 20 видов работ — укрепление раствором сильно разрушенного красочного слоя, удаление загрязнений различной степени, следов коррозии и ржавчины, затем тонирование и воссоздание росписи, которую в финале покроют специальным лаком. Практически тот же процесс ждет и циферблаты, которые получат отреставрированные детали и новый часовой механизм. После всех работ часы установят на пятом ярусе и запустят.



И колокольня, и собор были выполнены в стиле русского барокко. Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

В конце 1980-х РПЦ вернули собор почти в руинах

Из истории Казани известно, что собор, построенный купцом и промышленником Иваном Михляевым в память о посещении Казанской губернии Петром I в разные годы, начиная с Екатерины II, посещали все российские императоры, кроме Николая II. На службу в величественный храм приходили Александр Пушкин, в церковном хоре пел Федор Шаляпин.

И колокольня, и собор были выполнены в стиле русского барокко. Отдельно стоящая с северо-восточной стороны от собора колокольня — это шестиярусное сооружение 45–метровой высоты. Нижний ярус-четверик, остальные — восьмерики. Завершает ее шлемовидная глава с барабаном, украшенным резьбой и увенчанным маковицей в форме опрокинутой водосвятной чаши. Поверх маковки — продолговатая круглая шейка, украшенная звездочками. Фасады комплекса оформлены очень большим количеством растительного орнамента — виноградная лоза, декором сложных форм — гирлянды из цветов и фруктов. Из-за этого в народе храм стали называть «каменные висячие сады Казани».

В купольном своде имеется заделанное отверстие, ведущее в пятый ярус, через которое, вероятнее всего, проходила система противовесов часов Петра Климова. Пока часы Климова установлены на отдельный деревянный постамент, карданы сняты. Часы настроены на электронный механизм, каждые персонально. Механизмы установлены непосредственно в стену с отверстием для вала часовых стрелок. А вот механизм циферблата полностью пришел в негодность и был демонтирован. Часы на колокольне установили в 1888—1890 годах, после чего их точную работу часовщик курировал лично. В Казани он был известен не только как часовщик, но и как ювелир — Климову принадлежали четыре магазина в Александровском пассаже.

Собор сильно пострадал во время пожаров 1742, 1749, 1815, 1842 годов, а в 1774 году был разграблен войском Пугачева. Значительные повреждения были получены в пожаре 1815 года, когда выгорели нижний храм и северные приделы на первом и втором этажах. После очередного возгорания в 1824 году собору потребовалась реставрация. В 1824—1825 годах иконы на железных листах, украшавшие собор снаружи, были восстановлены известным казанским художником «титулярным советником Василием Степановым, сыном Туриным». Стенные изображения, написанные на железных листах, обрамленные лепниной, также сильно обветшали от времени и пожаров. Затем в 1865—1867 годах ученик Московского училища живописи, ваяния и зодчества Николай Мегунтов выполнил новую живопись на новых двенадцатифунтовых железных листах — на работы было потрачено 1 225 рублей.

В 1989 году Петропавловский собор был возвращен РПЦ. Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

В 1888 году строительный комитет приступил к капитальной реставрации фасадов. В 1889—1890 гг. гражданский архитектор Михаил Литвинов, ставший впоследствии смотрителем здания храма Христа Спасителя в Москве, подготовил проект реставрации по чертежам, сделанным еще в 1815 году казанским губернским архитектором Александром Шмидтом — автором проекта Спасского храма-памятника на Казанке. Тогда был полностью разобран и сложен вновь из кирпича, а не как прежде — из камня, двухэтажный северный придел, возобновлена паперть с запада. Главные работы заключались в подведении под стены собора и колокольни нового фундамента. Были исправлены все трещины в стенах с заменой в них ветхих кирпичей на новые. Также была восстановлена вся лепнина на внешних фасадах и возобновлены все 87 икон на фасаде храма и четыре на колокольне, которые существовали изначально. Живописец Иван Хрусталев «из 3-го класса Академии художеств» написал иконы на барабане главы купола и в верхнем ряду восьмерика. Остальные иконы на фасадах написал ученик 4-го класса Академии художеств Сергей Киселев.

В 1939 году собор закрыли, в храме разместили партархив. В 1964 году в нижнем Сретенском храме Петропавловского собора открыли планетарий, для чего варварски срезали связи, укреплявшие свод. Еще через 3 года в верхнем храме разместили реставрационные мастерские Госмузея ТАССР. В 1989 году Петропавловский собор был возвращен РПЦ. Правда, получила она его почти в аварийном состоянии, местами была сорвана кровля, выпадала кирпичная кладка. Чтобы сохранить уникальный храмовый комплекс, в первую очередь отреставрировали резьбу нижнего яруса иконостаса, воссоздали царские врата, исправили кровлю и устранили разрушения фасада.

1 / 18 Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru