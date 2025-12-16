Татарстан сохранил свои позиции в рейтинге регионов по вводу жилья

По результатам ноября республика осталась первой в ПВО и пятой среди всех регионов страны

Фото: Артем Дергунов

Татарстан сохранил свои позиции в рейтинге регионов по вводу жилья. Это следует из данных РИА «Новости». По результатам ноября республика осталась первой в ПВО и пятой среди всех регионов страны.

Лидерами по строительству стали: Московская область (10,9 млн кв. м — рост на 9,8%); Москва (почти 5,1 млн кв. м — рост на 17,7%); Ленинградская область (4 млн кв. м — рост на 7,7%); Татарстан (почти 3,3 млн кв. м — рост на 2,7%). При этом в Краснодарском крае построили чуть меньше — почти 5,5 млн кв. м, что на 7,1% ниже показателя прошлого года.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

За январь — ноябрь 2025 года в России построили 91,5 млн кв. метров жилья. Это чуть меньше, чем за тот же период прошлого года — снижение составило 2,4%. Но в ноябре ситуация улучшилась: сдали почти 8 млн кв. м жилья — на 27% больше, чем в ноябре 2024 года.

Больше половины всего жилья (около 59,5 млн кв. м, или 65%) построили частные застройщики. В целом за 11 месяцев они сдали на 1,9% меньше жилья, чем год назад. Зато в ноябре рост оказался заметным: частные строители сдали почти 4 млн кв. м — на 60% больше, чем в ноябре прошлого года.



Наталья Жирнова