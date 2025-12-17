Гильдия риелторов Татарстана: объем предложений в новостройках Казани остался на прошлогоднем уровне

Однако спрос на квартиры в казанских новостройках продолжает снижаться — и пока ключевая ставка не опустится, его ждать не стоит

Фото: Динар Фатыхов

В Казани объем предложений квартир в новостройках остался на том же уровне, что и был в 2024-м. Об этом «Реальному времени» сообщил вице-президент Гильдии риелторов Татарстана Андрей Савельев.

Ранее сообщалось, что объем предложений в новостройках Москвы за месяц сократился на 14%, а за год на 49%. По данным газеты «Известия», в ноябре на рынке новостроек массового сегмента столицы экспонировалось 10,4 тыс. лотов (–14% за месяц, –49% за год) в 78 проектах, где 9,3 тыс. — квартиры (–15% за месяц, –49% за год) и 1,1 тыс. — апартаменты (–12% за месяц, –47% за год).

— В Казани объем предложений квартир в новостройках в 2025 году не сократился. Он остался на том же уровне, что и был в 2024-м, — сказал он.

В свою очередь, спрос на квартиры в казанских новостройках, по его словам, продолжает снижаться.



— Со спросом у нас все плохо уже на протяжении последних двух лет. Однако в ноябре и декабре 2025 года он немного подрос. Положительная динамика роста спроса связана с ужесточением условий по семейной ипотеке в следующем году, — добавил вице-президент Гильдии риелторов.

По его мнению, пока ключевая ставка Центробанка не опустится до 10-11%, роста спроса на рынке недвижимости Татарстана ждать не стоит.

До этого «Реальное время» сообщало, что в новостройках Татарстана квартиры без отделки стоят на 4,8% дешевле квартир с отделкой (в соотношении 170 тыс. и 179 тыс. за кв. м соответственно). Причем в 2025 году в республике 49% ипотечных сделок на первичном рынке оформлены на квартиры без отделки.



Никита Егоров