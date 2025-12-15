Главный архитектор Казани показала будущую гостиницу на улице Чистопольской

Комплекс будет состоять из трех разновысотных корпусов, соединенных между собой

Фото: скриншот видео из соцсетей

На улице Чистопольской в Казани возведут гостиничный комплекс, состоящий из трех корпусов. Стройку анонсировала главный архитектор столицы Татарстана Ильсияр Тухватуллина.

Судя по рендерам, высотной доминантой станет «стекляшка» высотой около 20 этажей. В качестве автора идеи выступает архитектурное бюро KAMEN. Последнее недавно представило концепцию нового офисного здания I O, которое планируется построить на улице Алексея Козина в Казани. Известно, что особенностью проекта стал оригинальный дизайн здания, силуэт которого напоминает лунный диск.

Ранее «Реальное время» писало, что в соседнем квартале в Казани должен появиться аналог столичного высотного комплекса Москва-Сити — «Яр Парк». Многофункциональный комплекс подразумевает возведение нескольких высотных доминант на левом берегу Казанки. Застройщиком выступает ООО «СЗ «Кравт Яр Парк». Над разработкой проектной документации работала команда из нескольких компаний: казанская компания «ЛеРа Проект», московская проектная компания «Геостройпроект» и «Архитектурное бюро Сергея Скуратова».

Напомним, что на прошедших накануне в столице Татарстана архитектурных «Диалогах» Валерий Кравцун — основатель Kravt hotels & homes — предложил концепцию мини-полиса, который будет включать в себя ядро для проведения мероприятий, гостиничный кластер и инфраструктуру для деловой активности. В центре проекта — конгресс-холл, способный вместить до 3 000 человек, окруженный 20—30 зданиями, одно из которых будет построено совместно со студентами.

Дмитрий Зайцев