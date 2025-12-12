Каждый пятый россиянин планирует покупку недвижимости в ближайшие годы — данные ВЦИОМ

Наиболее активны в стремлении обзавестись жильем молодые граждане

Фото: Динар Фатыхов

По результатам всероссийского телефонного опроса, около 18% россиян намерены приобрести квартиру или иную недвижимость в течение ближайших нескольких лет. Данные исследования опубликованы на сайте аналитического центра ВЦИОМ.

Наиболее активны в стремлении обзавестись жильем молодые граждане: среди респондентов не старше 24 лет о намерении приобрести недвижимость заявили 35%. Выше среднего оказался и показатель среди жителей городов‑миллионников — там 26% опрошенных рассматривают возможность такой покупки. При этом потенциальные покупатели осознают риски: почти две трети респондентов (62%), планирующих приобретение недвижимости, обеспокоены возможностью аннулирования сделки через суд и потерей денежных средств.

Большинство участников опроса (80%) не планируют покупку недвижимости в ближайшее время. Еще 2% затруднились с ответом. В исследовании приняли участие 1 600 респондентов в возрасте от 18 лет.

Напомним, что треть жителей ПФО планируют покупку загородной недвижимости в 2026 году.

Наталья Жирнова