Исследование: в Казани лишь 10% вторичного жилья дешевле 5 млн рублей

Москва, Сочи и Севастополь, наряду с Казанью, вошли в число городов с самыми высокими ценами на первичном рынке

Фото: Максим Платонов

В Казани практически исчерпан запас доступного жилья в бюджете до 5 млн рублей. На рынке новостроек таких предложений уже нет, а на вторичном рынке в указанный ценовой диапазон укладывается лишь 10 % квартир. Об этом «Реальному времени» рассказали аналитики цифровой платформы операций с недвижимостью «Циан».

В других крупных городах доля доступных новостроек варьируется от 1 до 4% (Владивосток, Хабаровск, Нижний Новгород, Барнаул, Санкт‑Петербург, Московская область). В то же время в Ульяновске, Оренбурге, Ярославле и Ставрополе, которые аналитики назвали городами с самыми низкими ценами, в бюджет до 5 млн рублей укладывается от 39 до 53% новостроек. В среднем по всем исследованным городам дешевле 5 млн рублей продается около 15% квартир на первичном рынке.

На вторичном рынке выбор шире: в среднем каждая третья квартира соответствует указанному бюджету — во многом за счет того, что вторичное жилье в среднем на 25% дешевле новостроек. Максимальная доля квартир стоимостью до 5 млн рублей зафиксирована в Ульяновске, Новокузнецке и Оренбурге (60—66%); именно в этих городах средняя цена квадратного метра на вторичном рынке еще не достигла 100 тыс. рублей. Напротив, в Москве, Сочи, Севастополе и Санкт‑Петербурге доля такого жилья минимальна — всего 1—4%.

За год цены на новостройки выросли на 13%, а на вторичное жилье — на 8%. Как комментирует ведущий аналитик «Циана» Елена Бобровская, еще год назад в среднем по городам в бюджет до 5 млн рублей попадало 20% квартир на первичном рынке и 39% — на вторичном. Тогда варианты в этом ценовом диапазоне можно было найти даже в Москве, Севастополе и Казани.

При этом в бюджете до 5 млн рублей доступны не только студии и однокомнатные квартиры, но и трехкомнатные. На первичном рынке большинство предложений в этом сегменте — студии (54 %) и однокомнатные квартиры (40%). В половине городов встречаются и двухкомнатные варианты (чаще — евроформата); наибольший выбор отмечен в Ульяновске, Ярославле, Челябинске, Красноярске и Ижевске, где такие квартиры составляют 10—30% от всего предложения до 5 млн рублей. Средняя площадь подобных двушек — 41 кв. м (при средней площади двухкомнатных квартир на всем первичном рынке — 58 кв. м), а располагаются они, как правило, в менее престижных локациях — вдали от центра или рядом с промышленными зонами.

На вторичном рынке за 5 млн рублей можно подобрать студии (31%), однокомнатные (33%), двухкомнатные (26%) и даже трехкомнатные квартиры. Трехкомнатные варианты присутствуют почти во всех городах, кроме самых дорогих (Москва, Санкт‑Петербург, Сочи, Владивосток, Севастополь). В Новокузнецке, Ульяновске, Ижевске, Рязани и Саратове трехкомнатные квартиры составляют 19—25 % от всего предложения в указанном бюджете. Большая часть таких квартир (60 %) находится в домах типовой застройки («хрущевки»), многие имеют те или иные недостатки — от состояния жилья до наличия обременений; некоторые выставлены на продажу с пометкой «срочно».

Рената Валеева