Росреестр: «дело Долиной» не повлияло на динамику сделок со вторичным жильем

В ноябре текущего года на «вторичке» в России совершили 136 тыс. сделок

Дело о квартире певицы Ларисы Долиной никак не отразилось на объеме сделок с жильем в России, «вторичка» в стране демонстрирует положительную динамику, сообщили в Росреестре.

Напомним, что «схема Долиной» «прославилась» в 2025 году. Продавцы, действующие в рамках данной схемы, после продажи квартиры и получения денег отказывались передать жилье покупателю. Они заверяли, что в момент совершения сделки находились под воздействием аферистов. Позже, как сказал глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, эта схема негативно повлияла на вторичный рынок жилья.

— Росреестр не подтверждает сообщений СМИ о том, что случаи мошенничества с жильем оказали влияние на динамику вторичного рынка недвижимости в РФ. Общий тренд вторичного рынка в России демонстрирует планомерный рост, — приводит ответ ведомства РИА «Новости».

В Росреестре подчеркнули, что лишь в ноябре текущего года на «вторичке» в России совершили 136 тыс. сделок. Это столько же, сколько фиксировали в сентябре 2025-го.

В общей сложности за 11 месяцев 2025 года россияне совершили 1,29 млн сделок. Это столько же, сколько фиксировали за январь — ноябрь 2024 года, добавили в Росреестре.

Никита Егоров