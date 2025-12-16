В новостройках Татарстана квартиры без отделки стоят на 4,8% дешевле квартир с отделкой

В республике в 2025 году 49% ипотечных сделок на первичном рынке оформлены на квартиры без отделки.

Фото: Максим Платонов

В новостройках Татарстана квартиры без отделки стоят 170 тыс. за кв. м. Это на 4,8% меньше стоимости аналогичных квартир с отделкой (179 тыс. рублей за «квадрат»), следует из аналитики портала «Дом клик».

Отмечается, что в республике в 2025 году 49% ипотечных сделок на первичном рынке оформлены на квартиры без отделки. В целом же по России на квартиры без отделки пришлось 68% сделок в текущем году.

Также результаты проведенного исследования показали, что регионами — лидерами по доле квартир без отделки в новостройках стали: Волгоградская область (90% ипотечных сделок), Приморский край (89%) и Омская область (87%).

«Квартиры с отделкой предпочитают в Пермском крае (88% сделок), Санкт-Петербурге (83%) и Свердловской области (81%)», — говорится в сообщении.



Причем в 11 из 20 крупных регионов квартиры без отделки обходятся покупателям дороже. Среди таких регионов — Нижегородская область, где цена кв. м. без отделки на 63% больше, чем с отделкой (220 тыс. рублей против 134,6 тыс. рублей).

Никита Егоров