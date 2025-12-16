Власти Казани изымут восемь гаражей в центре города ради развития территории

Рыночная стоимость одного гаража начинается от 1,1 миллиона рублей

Фото: Артем Дергунов

Власти Казани приняли решение изъять путем выкупа ряд земельных участков и объектов недвижимости в интересах муниципалитета. Это связано с проведением комплексной реконструкции территории городской зоны жилой застройки, расположенной на улице Хади Такташа.

В связи с необходимостью изъятия для муниципальных нужд земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности юридических и физических лиц, в целях комплексного развития территории нежилой застройки города Казани, значится в постановлении.

Адрес: ул. Нурсултана Назарбаева, дом №52, двор. Кадастровый номер земли: 16:50:011415:5. Адрес: ул. Нурсултана Назарбаева, дом №41. Кадастровый номер земли: 16:50:011415:131. Адрес: ул. Марселя Салимжанова, близ дома №14. Кадастровый номер земли: 16:50:011415:132. Адрес: ул. Нурсултана Назарбаева, двор дома №52. Кадастровый номер земли: 16:50:011415:133. Адрес: ул. Нурсултана Назарбаева, двор дома №52. Кадастровый номер земли: 16:50:011415:135. Адрес: ул. Марселя Салимжанова, близ дома №14. Кадастровый номер земли: 16:50:011415:136. Адрес: ул. Марселя Салимжанова, близ дома №14. Кадастровый номер земли: 16:50:011415:428. Адрес: ул. Марселя Салимжанова, близ дома №14. Кадастровый номер земли: 16:50:011415:434.

Земельные участки и расположенные на них строения подлежат выкупу в пользу администрации города, предварительно пройдет рыночная оценка стоимости недвижимости. После оценки владельцы получат предложение о компенсации, а в дальнейшем соответствующие соглашения будут заключены с ними.

Правообладатели объектов недвижимости будут официально проинформированы письменно в установленном законом порядке. Средства на реализацию мероприятий обеспечиваются городским бюджетом.

Отметим, что, по данным портала бесплатных объявлений, стоимость одного гаража в указанном квартале начинается от 1,1 миллиона рублей и доходит до 3,5 млн.

Дмитрий Зайцев