В Казани завершили реставрацию колокольни Петропавловского собора

Фото: Динар Фатыхов

В Казани завершили реставрацию колокольни Петропавловского собора 1723—1726 годов. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по охране ОКН республики.



Как рассказал глава комитета Иван Гущин, в 2024 году на колокольне собора провели масштабные работы по восстановлению. В ходе реставрации обновили фасады, восстановили крыльца, дверные проемы и металлические элементы. По особой технологии реконструировали циферблаты и часовые механизмы.

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

На данный момент завершены работы по очистке и защите живописи в нижнем храме. Также разработали проектную документацию для реставрации и воссоздания живописи на первом уровне.

До полного восстановления остается заменить наружные инженерные сети, отреставрировать нижний храм, включая настенную живопись, реконструировать церковь Космы и Дамиана 1708 г., благоустроить прилегающую территорию и ограду.

К восстановлению памятника архитектуры приступили восемь лет назад и за это время отреставрировали основные конструкции и фасады здания. За работу брались опытные специалисты из Москвы. Подробности — в материале «Реального времени».



Дарья Пузикова