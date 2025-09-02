В Казани начнется реставрация церкви Козьмы и Дамиана

Техническое обследование показало, что церковь находится в аварийном состоянии и требует комплексного восстановления

Комитет Татарстана по охране ОКН одобрил проект реставрации церкви Козьмы и Дамиана, расположенной на улице Мусы Джалиля в центре Казани. Этот памятник архитектуры был основан более трехсот лет назад и изначально служил надвратным храмом для Петропавловского собора.

Церковь пережила множество испытаний: пожары, перестройки и даже периоды запустения. Однако она всегда оставалась важной частью исторического облика города. Специалисты провели тщательные исследования, которые выявили уникальный декор и сохранившиеся элементы оригинальной кладки, а также фрагменты утраченных частей здания.

Техническое обследование показало, что церковь находится в аварийном состоянии и требует комплексного восстановления. Проект включает в себя множество этапов: от консервации аварийных конструкций до полной реставрации фасадов и восстановления исторических деталей. Также планируется обновление инженерных систем и создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями.

После завершения работ церковь Козьмы и Дамиана станет православным культурно-образовательным центром, который будет сочетать современность с уважением к многовековой истории. Подробнее о реставрационных этапах — в материале «Реального времени».

Анастасия Фартыгина