24 дек 2025

Online-конференция с Егором Тарнавским — главой Новошешминского муниципального района Республики Татарстан

Online-конференция с Егором Тарнавским — главой Новошешминского муниципального района Республики Татарстан

24 декабря в 13:00 в студии интернет-газеты «Реальное время» состоится Online-конференция с Егором Тарнавским — главой Новошешминского муниципального района Республики Татарстан. В интервью обсудим:

  • Какие задачи были решены в текущем году, каковы итоги года;
  • Какие инфраструктурные проекты реализуются в Новошешминском районе на сегодняшний день;
  • Проблема кадров на селе в бюджетной сфере: как обстоят дела в Новошешминском районе, кого больше всего не хватает и как решать этот вопрос;
  • Возможности развития бизнеса в сельских районах;
  • Социальная инфраструктура села: реально ли сделать жизнь на селе такой же комфортной, как в городе и что для этого требуется.

Календарь

Все мероприятия