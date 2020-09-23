Список персон

Закиров Марат Фархатович

Гос. ведомства, Муниципальная власть

Общая информация

Родился 31 декабря 1985 года в Казани.

Образование

2008 г. — Казанский государственный университет им.В.И.Ульянова-Ленина.

Трудовая деятельность

2008-2010 гг. — Ведущий специалист-помощник отдела по обеспечению деятельности секретариата Руководителя ИК МУ «Аппарат Исполнительного комитета МО г.Казани»
2010-2011 гг. — Заместитель директора МУП «Дирекция праздничных программ».
2011-2013 гг. — Директор МУП «Дирекция праздничных программ».
2014-2015 гг. — Руководитель департамента культурных программ АНО «Исполнительная дирекция спортивных проектов».
2016-2017 гг. — Руководитель департамента PR и культурных мероприятий АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов».
2017-2018 гг. — Заместитель генерального директора АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов».
С 20 августа 2018 г. — директор МБУ «Дирекция парков и скверов».

С 2020 г. — депутат Казанской городской Думы.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, ул.Профсоюзная, дом 25/15
  • Телефон: (843) 239-44-33
  • Email: park@kzn.ru
  • Сайт: https://www.kzn.ru/meriya/ispolnitelnyy-komitet/mku-direktsiya-parkov-i-skverov/

Дата последнего обновления: 23.09.2020


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