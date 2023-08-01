«Получается, мой внук не попадет в детсад»: жители Пестречинского района идут в школу и детсад через суд

Фото: предоставлено realnoevremya.ru Дамиром Ахуновым

В редакцию «Реального времени» обратились жители Богородского сельского поселения Пестречинского района, которые через суд пытаются добиться зачисления своих детей в школы и детские сады. Записать ребят в обычном порядке не получается, потому что все образовательные учреждения в округе переполнены. Кроме этого, местные жалуются на плачевное состояние школьного здания, где в прошлом году обрушилась кровля, а залатали дыру лишь спустя полгода. Руководство учебного заведения уже получало предписания от прокуратуры и Роспотребнадзора, но ситуация не меняется, утверждают они.

«Дети едят из железной посуды, нет спортплощадки»

Как рассказала «Реальному времени» активистка сельского поселения Ольга Низова, школа в Богородском была построена в 1981 году. По проектной мощности здесь могут учиться 264 ребенка, но сюда уже зачислили 418 детей. По словам жительницы, два года назад ситуация с уплотнением школы учениками усугубилась. После жалоб родителей в школе перегородили коридоры, где были рекреационные зоны, создав в них по два кабинета по 20 квадратных метров каждый.

— А поскольку у нас уже 418 детей, то у нас в одном кабинете умещается по 30 детей. Это нарушение норм СанПиНа. У нас есть заключения: первое — от Роспотребнадзора по Татарстану, который оштрафовал школу на 10 тысяч рублей за нарушения. Второе — предписание прокуратуры о том, что не выдержаны нормы СанПиНа, дети едят из железной посуды и нет спортивной площадки. В прошлом году из-за того, что нет площадки, были отменены спортивные занятия на улице, — рассказала Ольга.

По проектной мощности в школе могут учиться 264 ребенка, но сюда уже зачислили 418 детей. предоставлено realnoevremya.ru Дамиром Ахуновым

По словам женщины, в прошлом году в школьном спортзале обвалилась крыша, ее кое-как отремонтировали, и то лишь через полгода. Спортивных занятий во дворе тоже не было, поскольку нет площадки. Низова подчеркнула: школа давно нуждается в капитальном ремонте. Это указано и в предписании прокуроров. В документах говорится, что Богородская школа требует либо реконструкции, либо в селе нужно построить новое учебное заведение.

— Согласно нормам СанПиНа, детей в сельской местности можно возить на автобусе только в светлое время суток. А у нас детки, которые учатся во вторую смену, с помощью которой попытались решить проблему с переполненной школой, вынуждены кататься практически в ночь по трассе. Уроки у них заканчиваются в 18.20. И с ним нет ни одного сопровождающего взрослого. Единственный, кто их сопровождает по дороге домой, — это водитель, который не считается сопровождающим, то есть и здесь нарушены санитарные нормы. В школу ездят дети из пяти деревень, сюда входят: Богородское, Гильдеево, Ильинское, Первое мая и Камыш, — рассказывает Ольга.

По словам жителей Богородского поселения, на их проблему не обращают внимания, хотя об этом они говорят уже больше двух лет. Как пояснила Низова, спортплощадку, которая была у школы, забрали ради строительства детского сад на 120 мест, а у школьников площадки больше нет. Есть место под новую, но в администрации Пестречинского района, по словам женщины, ссылаются на нехватку денег.

— Строительство детского сада мы тоже выбили себе сами. Я лично выступала везде, когда началось его строительство, говорила: в будущем он будет слишком маленьким. Так и получилось. Как только детсад построили, в течение года его забили, и очередь выросла. Моя дочь стоит в очереди на получение места в этом детсаду. Ее ребенок, которому три года, туда не попал. В «Госуслугах» дочери пришло сообщение, что в очереди перед ней 640 детей, которые хотят туда попасть, из них 144 — это только первоочередники. Это значит выделяют всего одну группу. Если ребенок не попадает в детсад в 3-4 года, значит, на следующий год в него уже не попадет, потому что группа уже занята. Получается, что мой внук никогда не попадет в детский сад, до самой школы, — негодует Ольга Низова.

предоставлено realnoevremya.ru Дамиром Ахуновым

Как рассказали местные жители, поскольку проблема с нехваткой мест в школе и детсаду не решается, им ничего не осталось, как подать в суд на администрацию Пестречинского района. В прошлом году сельчанам удалось создать прецедент. Благодаря судебному решению Верховного суда Татарстана в детский сад был зачислен один ребенок.

— В первой инстанции Пестречинского районного суда нам всегда отказывают. Все родители у нас к этому готовы. Дальше мы идем обжаловать в Верховный суд Татарстана, а там уже выносят решение в нашу пользу, потому что есть прецедент. Как только мы его получили, сразу начали массово подавать в суд. Но проблему это не решает, мы выигрываем дела, однако в учреждениях просто увеличивается размер группы или класса, — объяснила Ольга.

По словам богородцев, чиновники советуют им возить детей в соседние поселки, например в Пестрецы, Шали, Чебаксу, но последняя вообще даже не относится к Пестречинскому району — она в Высокогорском.

— Я была на приеме у прокурора республики Илдуса Нафикова, у уполномоченного по правам человека в Татарстане Сарии Сабурской, у нас несколько ответов, и все они как под копирку: «Вы не вошли ни в какие программы, до 2024 года вам ничего не видать». А со следующего года будут составлены новые реестры поселений, которые попадут в пресловутую программу на строительство детских учреждений, — сообщила Ольга.

«Мы не просим космодромы, а только положенное по закону»

Как рассказал «Реальному времени» еще один местный житель Дамир Ахунов, он тоже не может зачислить своего ребенка в детский сад. Новый в поселке Богородское появился два года назад, но сразу же переполнился. Его посещают дети сразу из пяти поселений, сюда же возят детей из Куюков.

— Мы писали и в прокуратуру, и в Роспотребнадзор. Предписания и решения от них есть, но Пестречинский район бездействует. Поэтому мы решили пойти дальше, потому что этот вопрос никак не решается. Мы пытаемся отстоять свои права, которые нам положены по Конституции России. Мы не просим что-то сверхъестественное, какие-то космодромы, а только положенное по закону, — делится Ахунов.

Мужчина подчеркнул, что в очереди на зачисление в детсад в Богородском уже 700 детей, хотя вмещает он в себя лишь 200. Ребенок Ахунова должен был попасть в дошкольное учреждение еще в прошлом году, семья заняла очередь еще при рождении малыша. Но, по словам отца, место они потеряли из-за путаницы на «Госуслугах». Тогда они с женой решили возить ребенка в частный детсад Казани, при этом встав в очередь в учреждение в Богородском.

— Мы здесь и прописаны, и живем. По закону в детсад должны ходить здесь. Нас развернули, сказав, что мест нет, так как он переполнен. Нам дали садик в селе Кулаево, которое находится от нас в 10 километрах. И мы начали возить ребенка туда с ноября прошлого года. Это туда-сюда каждый день к 7 утра. Естественно, нам никто это не оплачивает, просто мы не можем держать ребенка весь год дома. Только с ноября я накатал 4 тысячи километров. Нам приходится это делать, ведь у нас просто нет выбора, — негодует Дамир.

предоставлено realnoevremya.ru Дамиром Ахуновым

Ахунов добавил, что по факту в детском саду есть места, здесь записаны дети, которые не всегда в него ходят. В пример привел своих соседей, чей ребенок устроен в садик в Богородском, но семья его туда не водит.

— Плюс-минус одного ребенка взять могли бы, ничего страшного в этом нет. Объяснить это нам никто не может. Поэтому мы, жертвуя своим временем, машиной, возим ребенка в дальний садик. Но мы хотим отстоять свои права, — добавил он.

По его мнению, в поселении могли бы построить еще один детсад. «Мы подали заявление в суд, в первой инстанции нам отказали, теперь это решение мы будем обжаловать в Верховном суде РТ, но это процесс не быстрый и пока он затягивается. Отказывают нам, потому что нет мест в детсаду», — заключил Дамир.

В Пестречинском районе уже есть проблема с нехваткой мест в школе

Нехватка мест в учреждениях образования — многолетняя проблема в Пестречинском районе, которая с каждым годом лишь усугубляется. Причина — масштабная жилищная застройка в Казанской агломерации, куда входит муниципалитет. Строительство объектов социальной инфраструктуры значительно отстает от темпов ввода коммерческого жилья.

Ярким примером стал многопрофильный лицей «Алгоритм», который находится в быстро разрастающихся новостройками Куюках. В школу не попали 200 детей из числа живущих в деревне, которая фактически давно вошла в состав Казани, а формально остается частью Пестрецов. Местные жители говорят, что кроме объективной причины — ограниченной вместимости лицея «Алгоритм», есть и субъективные — туда успели поступить «неместные» дети.

На возмущения местных жителей отреагировал глава Пестречинского района Ильхам Кашапов. Во время прямого эфира с населением он рассказал, что по поручению раиса республики Рустама Минниханова необходимо «в течение сегодняшнего дня представить возможные варианты решения этой проблемы со всеми расчетами», чтобы «определить, по какому пути мы могли бы двигаться».

предоставлено realnoevremya.ru Юрием Публиковым

При этом, как сказали «Реальному времени» в Минобрнауки Татарстана, родителям детей, которым отказали в приеме в школу по месту жительства в связи с отсутствием мест, в министерстве рекомендовали обратиться в отдел образования Пестречинского района. И добавили, что «в настоящее время рассматривается возможность оборудования дополнительных мест в технологическом лицее «Алгоритм» и возможность организации подвоза детей в школы Казани».

Редакция также направила запрос в администрацию Пестречинского района, попросив рассказать, как будет решаться вопрос с нехваткой мест в школе и детсаду и могут ли жители поселения рассчитывать на скорое строительство новых объектов образования? Комментарий будет опубликован по получении.

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