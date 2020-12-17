Салихов Альберт Иршатович

Общая информация

Родился в 3 сентября 1986 года с. Актаныш.

Образование

2008 г. — окончил Казанский государственный технологический университет.

Трудовая деятельность

2006-2008 гг. — системный администратор в ЧП Заев Сергей Леонидович.

2008-2011 гг. — ведущий специалист учебно-спортивного отдела Комитета физической культуры и спорта исполкома г. Казани.

2011-2019 гг. — директор МБУ «Спортивно-оздоровительный комплекс «Ракета».

С ноября 2019 г. — председатель Комитета физической культуры и спорта исполкома г. Казани.

Референт муниципальной службы 3 класса.

Награды и звания

Награжден благодарностью мэра г. Казани, (2013г.), памятными медалями «ХХVII Всемирная летняя универсиада 2013 года в г. Казани» (2013г.) «XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи» (2014г.), знак «Отличник физической культуры и спорта РТ» (2016г.).

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