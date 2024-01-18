«Застроены под завязку!»: жители Горок переживают из-за возведения новой высотки на Фучика

На месте снесенного «Эдельвейса» сажают одноименный ЖК, но девелопер уверяет — сверхнагрузки он не создаст

Фото: предоставлено realnoevremya.ru Айратом Нуриевым

Население Первых Горок с улицы Фучика, 14, 20, 22, 24 и других домов волнует строительство высотного ЖК по соседству. Жители убеждены, что 24-этажную новостройку сдадут необеспеченной социальными объектами, посадив на старые сети и перегрузив внутриквартальные проезды микрорайона. К тому же ранее чиновники обещали, что на месте снесенного супермаркета появится новый магазин, а не многоквартирное жилье. Почему обращения казанцев по благоустройству территории не учли, что за проект будет реализован и как девелопер намерен успокоить будущих соседей — подробности в материале «Реального времени».



«Появление жилого здания может сделать ситуацию критической»



Первые опасения жителей микрорайона Первые Горки, что их жилую застройку уплотнят, возникли еще 2 года назад, когда на ул. Фучика, 30а начали сносить здание бывшего супермаркета сети Хайруллиных. Но глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани, выступая в прямом эфире, поспешил успокоить население: «На месте «Эдельвейса» будет работать магазин сети «Магнит», в этом году должны открыться».

Затем звучали другие варианты, как могут освоить площадку, например, построить трех- или четырехэтажное офисное здание, где часть площадей могли бы выделить под детские досуговые учреждения, которых в районе остро не хватает. Устав гадать в своих обращениях к чиновникам, казанцы потребовали, чтобы ответственные и контролирующие органы смогли «не скрывая сообщить, что планируется к строительству на Фучика, 30а, кто является владельцем текущего объекта, был ли продан участок другим или остался у того же владельца, проверить законность демонтажа старого здания «Эдельвейса», возможного перевода категорий земель из категории «для продовольственного магазина» в какую-то иную и последующее согласование строительства иного объекта и его реализацию на практике».

Первые опасения жителей Первых Горок, что их жилую застройку уплотнят, возникли, когда начали сносить здание супермаркета «Эдельвейс». realnoevremya.ru/Роман Хасаев

Жители Горок просили учесть текущую непростую ситуацию с переполненными в микрорайоне детсадами и школами, «когда в классах во многих параллелях под 35—40 детей на одного учителя», перегруженными поликлиниками и проездами к социальным объектам, растущими пробками на дорогах:

— Так как «внезапное» появление и на этом месте высотного жилого здания в дополнение к ЖК «Дарвин» может сделать эту ситуацию критической. Если все места в районе будут согласованы и «застроены» высотками «под завязку», без учета перегруженности школ, садиков, трафика и другого, но якобы «не нарушающего градостроительные нормы», то где потом будут достраиваться недостающие школы и детсады?

«Все их машины будут у нас во дворах»

Однако прежний собственник земли продал участок именно под многоквартирную жилую застройку, а не под строительство торгового объекта. В канун нового года население микрорайона узнало, что на пустующем участке возведут жилой комплекс «Эдельвейс». Название, вероятно, навеяно прежним наименованием магазина. Согласно опубликованной проектной документации (от 15 января 2024 года), дом будет 24-этажным (два подземных — под паркинг) общей площадью почти 20 тысяч кв. м. Его построит ООО «Специализированный застройщик «Технострой».

Девелопер позиционирует объект как жилой комплекс бизнес-класса и уже объявил закрытый предстарт продаж. Анонсировал двор с закрытым пространством, нежилые помещения на первом этаже и пентхаус на последнем.

Девелопер позиционирует объект как жилой комплекс бизнес-класса. скриншот realnoevremya.ru эскиза ЖК с сайта наш.дом.рф

— Все наши жители выражают недовольство тем, что наша инфраструктура и так перегружена. Детсадов, школ, поликлиник не хватает, а тут они впихивают свой ЖК без всякой компенсации. Недалеко от нас, в ЖК «Дарвин», тоже строят две высотки, там хотя бы детсады планируют. А здесь будет такое высотное здание на фоне других, где сети перегружены, постоянные аварии случаются, то воду, то канализацию прорывает, — рассказал «Реальному времени» активист микрорайона, житель дома №20 по ул. Фучика Айрат Нуриев.

На 242 квартиры в жилом комплексе, по данным застройщика, отводится 156 машино-мест (13 — наземных и 143 — подземных), что стало еще одним поводом для беспокойства жителей соседних домов:

— Где будут ставить свои автомобили оставшиеся 100 квартир? А если у семьи два автомобиля и более? И еще неизвестно, насколько будет доступна покупка этих парковочных мест для покупателей квартир, — отметила жительница с ул. Фучика, 14 Аида Алексеева.

— У нас во дворе по дороге к 19-й гимназии паркуются все кому не лень. В том числе с той стороны улицы приезжают потому, что нет парковок в районе! Все эти лишние машины из нового ЖК опять же будут приезжать к нам, — согласна с ней жительница 75-го дома Ирина Лихтенштейн.

Застройщик анонсировал двор с закрытым пространством, нежилые помещения на первом этаже. предоставлено realnoevremya.ru застройщиком

«Микрорайон, дома и трубы старые, а тут 24 этажа»

При этом сколько бы заявок ни подавали на модернизацию своих дворов с увеличением машино-мест, местные жители жалуются, что чиновники не слышат их и занимаются отписками. Еще большая проблема, которая волнует население, — перегруз коммуникаций:

— Самая основная проблема, которую мы ожидаем — это сверхнагрузка инженерных систем. Уже на этапе демонтажа магазина «Эдельвейс», рабочие задели трубы, у нас отключали воду, так как трубу конкретно повредили. Дом будет иметь подземный паркинг, рыть будут вглубь много и, скорее всего, опять «вслепую», а там внизу наши старые трубы. Очень близкое расстояние к дому Фучика, 22, а вдруг обвал или еще что-то, микрорайон у нас старый, дома и трубы старые, а тут дом в 24 этажа.

— Мы на другой стороне улицы живем, эта стройка как раз напротив будет. Дело в том, что весь этот отрезок Фучика очень перегруженный. В этом году у нас постоянные аварии на сетях. То теплосети, то «Водоканал», то электрика. Этот дом будет съедать массу энергоресурсов, а у нас с ними и так беда.

Сколько бы заявок ни подавали на модернизацию дворов с увеличением машино-мест, жители жалуются, что чиновники не слышат их. предоставлено realnoevremya.ru Айратом Нуриевым

В микрорайоне, по словам жителей, переполнены детсады и школы, стало труднее передвигаться по внутриквартальным проездам: «Недавно нам перекрыли основную дорогу в связи со строительством новой ветки метро, открыли объездные дороги, и на сегодня мы имеем очень сильные пробки утром и вечером. А так как строительство дома запланировано на ближайшее время, сюда еще пригонят технику, одну полосу займут КАМАЗы, бетономешалки, самосвалы, и останется одна узкая дорожка».

Волнуют жителей и близкое соседство с новостройкой, и возможные проблемы с инсоляцией. «Это критически важный показатель для нас и детей, солнца всегда не хватает, мы будем видеть только стройку и в последствии новый огромный дом, это будет настоящий занавес! С содроганием представляю, что будет шумно, пыльно. Страшно, что будет с нашим домом, когда начнут вбивать сваи. Наш дом на Фучика, 14 строили давно и очень быстро. Если под окнами начнется стройка, наш дом точно даст трещину», сообщила Татьяна из 14-го дома.

«Нами получены все необходимые разрешения»

Гендиректор и учредитель недавно учрежденного ООО «СЗ «Технострой» Искандер Хасанов также руководит и владеет рядом фирм в области недвижимости «КСТ», СЗ «РС Строй», «Профит», «Стройэффект». В отделе продаж застройщика обещали передать просьбу редакции ответить на вопросы, волнующие местных жителей.

Как позднее заверил представитель застройщика ЖК «Эдельвейс», опасения жителей с ул. Фучика напрасны: «Нами получены все необходимые разрешения, без которых не обходится ни одно капитальное строительство. Все расчеты сделаны в соответствии с требованиями от уполномоченных органов и законодательства. Отвечая на конкретный вопрос по паркингу: мы строим двухуровневый подземный паркинг и гостевые машино-места на территории участка. Застройщик несет колоссальные затраты для того, чтобы обеспечить жителей возможностью комфортно парковаться, парковки будут доступны только жителям данного ЖК. Также в радиусе 500 м находится станция метро «Дубравная», что позволит спокойно перемещаться по городу, не имея транспортного средства. В стандартных жилых застройках, где подземный паркинг не предусмотрен в количестве 156 мест, наверное, могут возникнуть вопросы, но в данном случае жителям ЖК «Эдельвейс» искать парковку не придется.



Насчет опасений о повреждении сетей и аварий, которые, по словам жителей ул. Фучика, были в этом районе, можем пояснить следующее: в соответствии с топосъемкой участка никаких транзитных сетей через наш участок не проходит, кроме сетей связи МТС, соответственно, ничего повредить мы не могли и не сможем. Также хотим пояснить, что демонтаж уровня ноль не проводился и физически повредить что-либо мы не могли.



По поводу возможности повреждения соседних домов: при любом строительстве МКД и выполнения работ ниже уровня нуля (строительство подземного паркинга) нами в проект заложены все необходимые мероприятия, связанные с невозможностью повреждения при строительстве. К примеру, мы используем методы, которые не имеют волны. Проектировщики многократно это проверяли. Был проведен расчет и проведены наблюдения, которые будут проводиться весь период строительства. Также мы заранее изучили все уже существующие трещины. И уполномоченные органы все проверили, это контролируется законодательно. Что касается нагрузки на детские дошкольные учреждения и школы, нами также получены все необходимые документы».

Как позднее заверил застройщик ЖК «Эдельвейс», опасения жителей с ул. Фучика напрасны. предоставлено realnoevremya.ru застройщиком

Кроме того, в компании отметили: «Строительство жилого дома предусмотрено проектом планировки территории микрорайона М-8А, утвержденным постановлением исполнительного комитета г. Казани от 24.09.2013 №8283 (с изменениями, утвержденными постановлением Исполнительного комитета города Казани от 29.12.2022 № 4732), в том числе:

в рамках подготовки территории жилого дома «Эдельвейс» к строительству ресурсоснабжающими организациями («Водоканал», «Татэнерго», «Сетевая компания») выданы технические условия с учетом норматива потребления, учитывающие максимальные нагрузки с подключения к существующим сетям, обеспечивающие их нормальную эксплуатацию;

при проектировании учтены нагрузки на местные проезды и запроектированы дополнительные: подъезд к жилому дому и выезд (проезды к жилому дому имеют свой подъезд с ул. Фучика, а также отдельный выезд на ул. Фучика). Стоянки автомобилей вдоль подъездов и выездов ограничены и запрещены;

в соответствии с нормативами (в том числе решением Казанской городской думы от 05.02.2021 №3-4 «О внесении изменения в Решение Казанской городской думы от 14.12.2016 №8-12 «О местных нормативах градостроительного проектирования городского округа Казань») расчетное количество машино-мест составляет 120 м/м. Проектом же предусмотрено 146 машино-мест ( в том числе для инвалидов 10 п/м) в подземной автостоянке и 13 гостевых мест (включая 3 места для инвалидов) на прилегающей территории жилого дома;

в рамках реализации проекта данного жилого дома строительство социальных объектов не предусмотрено.

В мэрии Казани на вопрос о том, как в разрастающемся микрорайоне будут закрывать вопрос с дефицитом объектов социальной и инженерной инфраструктуры, сообщили следующее:



"1 июня 2023 года Управлением архитектуры и градостроительства Казани рассмотрено и согласовано проектное предложение строительства многоквартирного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой по ул.Ю.Фучика. Проектное предложение разработано в соответствии с Проектом планировки территории (ППТ) микрорайона М-8А, с соблюдением параметров по нормативному количество м/мест, социальной и инженерной обеспеченности.

Отметим, по Правилам землепользования и застройки Казани участок находится в зоне Ж4, это значит, что многоквартирная жилая застройка относится к основным видам разрешенного использования.

Техническая возможность подключения к инженерным сетям и сооружениям определяется эксплуатирующими (ресурсоснабжающими) организациями. Исходя из возможностей, они могут разрешить подключение, либо отказать. В данном случае технические условия выданы, получены точки присоединения и согласования с учетом расчетной нагрузки.



Что касается социальных объектов, то ППТ предусмотрены существующие учреждения и организации:

гимназия №6 вместимостью 1525 мест;

дошкольная образовательная организация на 344 места;

детская музыкальная школа №20 на 1027 мест;

отдел полиции.

Проектом обосновано количество мест в образовательных учреждениях для жителей существующей и планируемой многоквартирной жилой застройки».