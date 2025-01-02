В России 128 тыс. пассажиров встретили Новый год в поездах дальнего следования
В новогоднюю ночь 128 тыс. пассажиров выбрали поезда дальнего следования для встречи праздника. В этот вечер в пути находились 547 поездов, обеспечивая комфортное путешествие для всех желающих. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.
Среди путешественников особое внимание привлекли 135 человек, которые уже более трех лет подряд отмечают Новый год в поездах, а 12 пассажиров делают это в седьмой раз.
Наиболее популярными направлениями стали поездки из Москвы в Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, а также на юг России — в Анапу, Адлер, Новороссийск и Крым.
Для создания волшебной атмосферы новогодней ночи в поездах звучали поздравления по громкой связи, детям дарили сладкие подарки и шоколад, а также угощали мандаринами. В вагонах-ресторанах и вагонах-бистро предлагалось специальное новогоднее меню, а мультимедийные системы предоставляли доступ к уникальному новогоднему контенту, чтобы сделать праздник незабываемым для всех пассажиров.
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