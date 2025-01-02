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В Татарстане ожидается ухудшение погоды

14:58, 02.01.2025
В Татарстане ожидается ухудшение погоды
Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане ночью и днем 3 января ожидается сильный юго-западный ветер с порывами до 15—18 м/с, в Казани ночью — до 15 м/с, сообщили в Гидрометцентре РТ.

Также прогнозируется возникновение сильной гололедицы.

Напомним, что в Казани временно приостановили работу катка и пункта проката в парке «Черное озеро» из-за неблагоприятных погодных условий. Казанцев призвали воздержаться от катания на коньках, поскольку это может быть опасно для здоровья.

Анастасия Фартыгина

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