В Татарстане ожидается ухудшение погоды

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане ночью и днем 3 января ожидается сильный юго-западный ветер с порывами до 15—18 м/с, в Казани ночью — до 15 м/с, сообщили в Гидрометцентре РТ.

Также прогнозируется возникновение сильной гололедицы.

Напомним, что в Казани временно приостановили работу катка и пункта проката в парке «Черное озеро» из-за неблагоприятных погодных условий. Казанцев призвали воздержаться от катания на коньках, поскольку это может быть опасно для здоровья.



Анастасия Фартыгина