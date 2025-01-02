В Татарстане планируют получить более 47,4 млрд рублей от акцизов в 2025 году

Фото: Сейтумерова Анна

В 2025 году Татарстан планирует получить более 47,4 млрд рублей от акцизов. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина республики.

Прогнозируемая сумма акцизных поступлений была рассчитана с учетом недавно утвержденных изменений в Налоговом кодексе России.

С 1 января 2025 года ожидается увеличение ставок акцизов: на крепкий алкоголь и пиво — на 15%, на дизельное топливо — на 16%, а на бензин для автомобилей — на 14%.

Кроме того, в 2026 и 2027 годах предусмотрена ежегодная индексация ставок акцизов на 4%, что также повлияет на бюджетные поступления республики.

Напомним, что по итогам января — июля 2024 года в консолидированный бюджет Татарстана поступило 24,8 млрд рублей акцизов. Этот показатель составил 57,8% от плановых назначений.



Анастасия Фартыгина