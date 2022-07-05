В Казани на улице Гаврилова построят многопрофильную детскую больницу

Фото: Управление здравоохранения по Казани

В Казани продолжается работа над проектом строительства новой современной детской больницы, которая расположится на улице Гаврилова — для этих целей определен земельный участок размером более 6 га, сообщили в Управлении здравоохранения по городу.

Клиника будет работать непрерывно — 24 часа семь дней в неделю. Помощь будет оказываться в одном месте различными специалистами. Планируются отделения восстановительного лечения и детской реабилитации, с возможностью проведения лечебных процедур на воздухе с пользой для здоровья.

Участок будет иметь удобные объездные пути. Остановка общественного транспорта будет расположена рядом. Также планируется организовать двухуровневую гостевую стоянку для автомобилей.

Проект предполагает, что клиника впишется в природный комплекс набережной реки Казанки. Дизайн береговой линии предусматривает создание прогулочных дорожек и детских площадок, оздоровительных троп и защищенных участков ценной экосистемы. Это позволит повысить терапевтический эффект.

Многопрофильную больницу возведут по проекту «Развитие детского здравоохранения» Национального проекта «Здравоохранение». Проектирование здания ведется на основании подготовленного Министерством здравоохранения РТ медико-технического задания.



Фото: realnoevremya.ru

В апреле сообщалось, что новый перинатальный центр на базе роддома городской больницы №7, который построят на улице Чуйкова в Казани, обойдется бюджету Татарстана в 942,9 млн рублей. За основу проекта взята документация перинатального центра на базе РКБ — здание площадью более 13,8 тыс. кв. м будет восьмиэтажным, центр рассчитан на 100 коек. Срок сдачи объекта — 30 ноября этого года.

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Маргарита Головатенко