Татарстан выделит 4,1 млрд рублей на развитие сельских территорий в 2025 году

Фото: Динар Фатыхов

В 2025 году Татарстан направит 4,1 млрд рублей на программу «Комплексное развитие сельских территорий». Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза республики.

В 2024 году на реализацию данной программы было выделено 5,3 млрд рублей, из которых 3,9 млрд поступило из федерального бюджета, 909 млн — из республиканского, а 495 млн — из местных бюджетов.

Согласно данным министерства, средства, выделенные в рамках программы, позволили построить 882 квадратных метра жилья для 10 семей, улучшив их жилищные условия.

Также 118 семей получили возможность построить жилье общей площадью 8,6 тыс. кв. м по договорам найма. В 2024 году благоустроили 92 общественных пространства в 38 муниципальных районах и привели в порядок 44 километра автомобильных дорог на сумму 1,5 миллиарда рублей.

Кроме того, по программе «Сельская ипотека» в этом году было выдано 747 кредитов на общую сумму 3,8 млрд рублей.

Напомним, что в Татарстане предложили увеличить единовременные выплаты молодым специалистам, которые трудоустраиваются на сельхозпредприятия в год окончания обучения.

Анастасия Фартыгина