Казанская государственная медицинская академия
Общая информация
Директор — Хасанов Рустем Шамильевич
Казанская государственная медицинская академия — филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Министерства здравоохранения Российской Федерации, является бюджетным учреждением федерального подчинения, имеющим право на ведение образовательной деятельности в сфере послевузовского и дополнительного профессионального образования согласно лицензии Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 31.01.2017 г. регистрационный номер 2527. Свидетельство о государственной аккредитации выдано 13.05.2019 №3099.
Ежегодно в академии проходят подготовку более 10000 врачей по 80 специальностям из всех регионов России и стран СНГ. В КГМА обучается около 300 ординаторов, включая иностранных граждан из 9 стран мира.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420012, Казань, ул. Бутлерова, 36
- Телефон: (843) 267-61-51
- Email: ksma.rf@kgma.info
- Сайт: https://kgma.info/
Дата последнего обновления: 23.09.2024