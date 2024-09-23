Казанская государственная медицинская академия

Общая информация

Директор — Хасанов Рустем Шамильевич

Казанская государственная медицинская академия — филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Министерства здравоохранения Российской Федерации, является бюджетным учреждением федерального подчинения, имеющим право на ведение образовательной деятельности в сфере послевузовского и дополнительного профессионального образования согласно лицензии Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 31.01.2017 г. регистрационный номер 2527. Свидетельство о государственной аккредитации выдано 13.05.2019 №3099.

Ежегодно в академии проходят подготовку более 10000 врачей по 80 специальностям из всех регионов России и стран СНГ. В КГМА обучается около 300 ординаторов, включая иностранных граждан из 9 стран мира.





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