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Казанская государственная медицинская академия

Образование и наука

Общая информация

Директор Хасанов Рустем Шамильевич

Казанская государственная медицинская академия — филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Министерства здравоохранения Российской Федерации, является бюджетным учреждением федерального подчинения, имеющим право на ведение образовательной деятельности в сфере послевузовского и дополнительного профессионального образования согласно лицензии Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 31.01.2017 г. регистрационный номер 2527. Свидетельство о государственной аккредитации выдано 13.05.2019 №3099.

Ежегодно в академии проходят подготовку более 10000 врачей по 80 специальностям из всех регионов России и стран СНГ. В КГМА обучается около 300 ординаторов, включая иностранных граждан из 9 стран мира.


Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420012, Казань, ул. Бутлерова, 36
  • Телефон: (843) 267-61-51
  • Email: ksma.rf@kgma.info
  • Сайт: https://kgma.info/

Дата последнего обновления: 23.09.2024


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