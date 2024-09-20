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ФГКОУ ВО Казанский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации

Образование и наука

Общая информация

НачальникЗиннуров Фоат Канафиевич

Основан 21 марта 1974 год Приказом Министерства внутренних дел СССР № 0162 создан Казанский учебно-консультационный пункт (УКП) Московского филиала юридического заочного обучения при Академии МВД СССР.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420108, ул. Магистральная, 35
  • Телефон: (843) 277-80-77
  • Email: kazurin@mvd.ru
  • Сайт: кюи.мвд.рф

Дата последнего обновления: 20.09.2024


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