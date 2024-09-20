ФГКОУ ВО Казанский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации
Общая информация
Начальник — Зиннуров Фоат Канафиевич
Основан 21 марта 1974 год Приказом Министерства внутренних дел СССР № 0162 создан Казанский учебно-консультационный пункт (УКП) Московского филиала юридического заочного обучения при Академии МВД СССР.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420108, ул. Магистральная, 35
- Телефон: (843) 277-80-77
- Email: kazurin@mvd.ru
- Сайт: кюи.мвд.рф
Дата последнего обновления: 20.09.2024