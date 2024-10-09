Список персон

Бариев Искандер Ильгизарович

Образование и наука

Общая информация

Родился 3 августа 1984 г. в г. Арск ТАССР.

Образование:

— 2007 г. — Казанский (Приволжский) федеральный университет.

Трудовая деятельность:

— 2007 — 2008 гг. — руководитель направления продаж и маркетинга по ERP системам компании ICL-КПО ВС.
— 2008 — 2012 гг. — руководитель локализации методологии Microsoft Smart Energy в России «Майкрософт Рус».
— 2013 — 2016 гг. — коммерческий директор «РОСНАНО-Информ».
— 2016 — 2020 гг. — проректор — начальник управления по проектной и научно-исследовательской деятельности в университете Иннополис.
— 2020 — 2024 гг. — заместитель директора университета Иннополис.
— С августа 2024 г. — директор университета Иннополис.

Награды и звания:

— 2022 г. — Награжден благодарностью Правительства РФ.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Иннополис
  • Адрес: 420500, РТ, г. Иннополис, ул. Университетская, 1
  • Телефон: (843) 203-92-53 (123)
  • Email: director@innopolis.ru
  • Сайт: https://innopolis.university/

Дата последнего обновления: 09.10.2024


Если вы нашли ошибку, напишите нам