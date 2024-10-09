Бариев Искандер Ильгизарович
Общая информация
Родился 3 августа 1984 г. в г. Арск ТАССР.
Образование:
— 2007 г. — Казанский (Приволжский) федеральный университет.
Трудовая деятельность:
— 2007 — 2008 гг. — руководитель направления продаж и маркетинга по ERP системам компании ICL-КПО ВС.
— 2008 — 2012 гг. — руководитель локализации методологии Microsoft Smart Energy в России «Майкрософт Рус».
— 2013 — 2016 гг. — коммерческий директор «РОСНАНО-Информ».
— 2016 — 2020 гг. — проректор — начальник управления по проектной и научно-исследовательской деятельности в университете Иннополис.
— 2020 — 2024 гг. — заместитель директора университета Иннополис.
— С августа 2024 г. — директор университета Иннополис.
Награды и звания:
— 2022 г. — Награжден благодарностью Правительства РФ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Иннополис
- Адрес: 420500, РТ, г. Иннополис, ул. Университетская, 1
- Телефон: (843) 203-92-53 (123)
- Email: director@innopolis.ru
- Сайт: https://innopolis.university/
Дата последнего обновления: 09.10.2024