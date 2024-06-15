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Артур Нигматуллин стал новым голкипером «Рубина»

17:15, 15.06.2024
Артур Нигматуллин стал новым голкипером «Рубина»
Фото: Динар Фатыхов

Состав казанского клуба «Рубин» пополнил 33-летний вратарь Артур Нигматуллин. Руководство команды сообщило, что контракт с футболистом рассчитан на 2 года.

Ранее Нигматуллин выступал за нижегородский «Пари НН». За них он провел 71 матч и пропустил 108 голов.

Сегодня казанский «Рубин» покинул голкипер Юрий Дюпин.

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