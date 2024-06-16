Защитник Александр Мартынович покидает «Рубин»

Фото: Динар Фатыхов

Защитник Александр Мартынович уходит из футбольного клуба «Рубин» в связи с истечением срока контракта, сообщает пресс-служба клуба.

Мартынович присоединился к команде в июне 2022 года и провел 48 матчей, забив три гола.

— Эти 2 года получились по-настоящему незабываемыми! Мы вместе вернулись в РПЛ, а после этого провели достойный сезон в Премьер-Лиге. Выходить на поле в футболке «Рубина» с капитанской повязкой — большая честь и ответственность для меня, — написал футболист.

Напомним, голкипер казанского «Рубина» Юрий Дюпин покинул команду по истечении срока контракта. Дюпин защищал цвета клуба с 2019 года. За «Рубин» он провел 143 встречи, в которых пропустил 166 мячей.