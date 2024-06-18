В расположение футбольного клуба «Рубин» вернулся Джоэль Фамейе
Джоэль Фамейе вернулся в расположение футбольного клуба «Рубин». Игрок приступил к тренировкам по индивидуальной программе, сообщает пресс-служба клуба.
Джоэль Фамейе провел в составе «Рубина» 38 игр, за это время нападающий забил 6 голов.
Ганский форвард перешел в казанский «Рубин» в 2022 году. Тогда он подписал с командой трехлетний контракт, до этого нападающий выступал в ФНЛ за команду «Оренбург».
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