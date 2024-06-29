Александар Юкич подписал контракт с «Рубином» сроком на 4 года

Фото: Динар Фатыхов

Состав казанского «Рубина» пополнил 23-летний полузащитник Александар Юкич. Австрийский футболист перешел в качестве свободного агента и подписал контракт с клубом сроком на 4 года. Игрок будет выступать под номером 7.

Ранее Юкич играл за австрийскую «Аустрию» и российский футбольный клуб «Сочи».

На днях татарстанскую команду пополнил голкипер Евгений Ставер. 26-летний вратарь подписал контракт на 3 года.