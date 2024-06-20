Полузащитник Лазар Ранджелович покидает казанский «Рубин»
Полузащитник Лазар Ранджелович покидает казанский «Рубин» в связи с истечением срока контракта, сообщила пресс-служба клуба.
Ранджелович попал в казанскую команду в сентябре 2023 года. До этого он играл за «Олимпиакос» в качестве нападающего.
После окончания сезона РПЛ «Рубин», помимо Ранджеловича, также покинули голкипер Егор Шамов, защитник Александр Мартынович, голкипер Юрий Дюпин и полузащитник Дарко Йевтич.
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