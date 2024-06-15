Голкипер «Рубина» Юрий Дюпин покинул команду

Фото: Динар Фатыхов

Голкипер казанского «Рубина» Юрий Дюпин покинул команду по истечении срока контракта. Дюпин защищал цвета клуба с 2019 года. За «Рубин» он провел 143 встречи, в которых пропустил 166 мячей. Предварительно известно, что он продолжит карьеру в «Краснодаре».

До этого он играл за махачкалинский «Анжи», краснодарскую «Кубань», «СКА-Хабаровск», новокузнецкий и кузбасский «Металлург», а также барнаульское «Динамо».