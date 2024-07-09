Такси вместо автобусов, консульство Индии в Казани, начало стройки «Аэромоста» через Казанку
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 9 июля.
- В Татарстане предлагают использовать такси для разгрузки общественного транспорта в час пик. В свою очередь федеральный Минтранс разрабатывает проект «перевозки по запросу», чтобы обеспечить доступность транспорта для населения. Подробнее об инициативах — в материале «Реального времени».
- Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил об открытии новых консульств в Казани и Екатеринбурге, что упростит поездки и бизнес-сотрудничество между двумя странами. Это решение было объявлено во время визита Моди в Москву, где он встретился с индийской диаспорой. Позже Владимир Путин пригласил премьер-министра на саммит БРИКС, который пройдет в Казани 22—24 октября. Нарендра Моди уже подтвердил свой визит.
- В Казани началось строительство канатной дороги «Аэромост», которая соединит два берега реки Казанки. Проект планируется завершить к 2030 году. Канатная дорога будет проходить через Центральный парк, а ее конечная станция расположится рядом с экстрим-парком «Урам».
- Швейцария расширила санкции против России, добавив в свой список 69 физических и 47 юридических лиц. Помимо этого, эти меры являются частью более широкого пакета санкций, введенного ЕС против России и Беларуси.
- Госдума поддержала инициативу МВД о расширении списка правонарушений, за которые мигрантов могут выдворить из России. Проект закона предусматривает добавление 20 статей КоАП, касающихся общественного порядка и безопасности, в том числе экстремистских проявлений.
- Госдума во втором чтении одобрила законопроект о введении прогрессивной шкалы НДФЛ, повышая ставки налога для самых высокооплачиваемых граждан. Согласно новому закону, ставки НДФЛ будут варьироваться от 13% до 22% в зависимости от размера дохода, затрагивая около 2,5 млн человек.
- Госдума приняла во втором чтении законопроект о введении туристического налога, который будет взиматься с организаций и физлиц, предоставляющих места для проживания. Налог будет взиматься с 2025 года, и его ставка будет постепенно расти до 5% от стоимости услуги.
- Правительство одобрило новую систему отчислений от лотерей, которая будет направлена на финансирование социально значимых объектов и мероприятий. С 2025 года отчисления будут постепенно увеличиваться, достигнув 5,5% от выручки оператора в 2028 году.
- ДУМ Татарстана согласовало новый исламский финансовый продукт — «Халяльный кешбэк». Программа возврата части средств за покупки, оплаченные банковской картой, признана дозволенной в соответствии с канонами исламского права.
- Московский суд заочно арестовал вдову Алексея Навального* Юлию за участие в экстремистском сообществе. Она объявлена в розыск.
- Футбольный клуб «Сокол» из Казани, который был выставлен на «Авито», нашел потенциального покупателя. Объявление о продаже было удалено из-за начала переговоров с инвестором.
Ключевые события 867-го дня специальной военной операции на Украине:
- Российские военнослужащие обеспечили безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, сообщили в Минобороны. В составе миссии прибыли четыре инспектора, их задача — наблюдение и оценка состояния безопасности атомной электростанции.
- Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 97 беспилотных летательных аппаратов и восемь реактивных снарядов HIMARS производства США.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 626 самолетов, 277 вертолетов, 27 441 беспилотный летательный аппарат, 542 зенитных ракетных комплекса, 16 536 танков и других боевых бронированных машин, 1 373 боевые машины реактивных систем залпового огня, 11 618 орудий полевой артиллерии и минометов, 23 490 единиц специальной военной автомобильной техники.
Анастасия Фартыгина
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Справка
* включен в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремизму