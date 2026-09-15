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Экономика

Экономический эффект «Производительности труда» в РТ достиг 8 млрд

14:25, 15.09.2026

Сейчас в проекте участвуют 402 предприятия

Экономический эффект «Производительности труда» в РТ достиг 8 млрд
Фото: Динар Фатыхов

Накопленный экономический эффект предприятий Татарстана, участников федерального проекта «Производительность труда», который входит в структуру нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», достиг 8 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель премьер-министра — министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко.

По его словам, в среднем одно предприятие смогло сэкономить около 8 млн рублей за счет инструментов бережливого производства. Речь идет о накопленном за несколько лет эффекте, а не о единовременной выгоде.

Сейчас в проекте участвуют 402 предприятия. До конца 2030 года планируется увеличить их число примерно до 600.

Ранее сообщалось, что товарооборот Татарстана и Индии вырос более чем в 9 раз. Основу экспорта составляют жиры, масла, каучук, резина и органические химические соединения.

Алсу Сабирзанова

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Экономика Татарстан

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