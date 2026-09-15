World Taekwondo сняла ограничения на проведение турниров в России

Решение принял совет организации на заседании в Чхунчхоне

Фото: Максим Платонов

Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo) сняла ограничения на проведение мероприятий под своей эгидой в России. Об этом сообщается на сайте союза тхэквондо России.

Соответствующее решение принял совет организации на заседании в Чхунчхоне (Южная Корея). Оно позволяет проводить международные соревнования на территории России.

Напомним, что исполком МОК временно восстановил статус олимпийского комитета России и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов. При этом МОК уточнил, что решение о проведении соревнований в РФ и демонстрации российской символики остается на усмотрение каждой федерации. World Taekwondo поддержала эту позицию, заявив, что спортсмены не должны ограничиваться из-за действий своих правительств.

До этого совет World Taekwondo допустил российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям с флагом и гимном.

Ранее сообщалось, что Дегтярев и спецпосланник Трампа обсудили участие России в Олимпиаде-2028. Диалог состоялся в Бишкеке во время VI Всемирных игр кочевников.

Алсу Сабирзанова