World Taekwondo сняла ограничения на проведение турниров в России
Решение принял совет организации на заседании в Чхунчхоне
Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo) сняла ограничения на проведение мероприятий под своей эгидой в России. Об этом сообщается на сайте союза тхэквондо России.
Соответствующее решение принял совет организации на заседании в Чхунчхоне (Южная Корея). Оно позволяет проводить международные соревнования на территории России.
Напомним, что исполком МОК временно восстановил статус олимпийского комитета России и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов. При этом МОК уточнил, что решение о проведении соревнований в РФ и демонстрации российской символики остается на усмотрение каждой федерации. World Taekwondo поддержала эту позицию, заявив, что спортсмены не должны ограничиваться из-за действий своих правительств.
До этого совет World Taekwondo допустил российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям с флагом и гимном.
Ранее сообщалось, что Дегтярев и спецпосланник Трампа обсудили участие России в Олимпиаде-2028. Диалог состоялся в Бишкеке во время VI Всемирных игр кочевников.
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