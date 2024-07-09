Правительство одобрило новую систему отчислений от лотерей

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Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала поправки Минфина в закон «О лотереях», которые предполагают введение новой системы целевых отчислений от проведения лотерей. Эти средства будут направлены на финансирование социально значимых объектов и мероприятий, сообщают «Ведомости».

Новая система предполагает поэтапное увеличение размера отчислений. С 1 января 2025 года ставка составит 4,2% от суммы выручки оператора лотереи за квартал, в 2026 году она вырастет до 4,5%, в 2027-м — до 5%, а в 2028-м — до 5,5%.

По прогнозам ведомства, после принятия поправок размер дополнительных поступлений в бюджет от целевых отчислений в 2025 году составит 3,8 млрд рублей, а в 2028-м — 5 млрд.

В настоящее время операторы лотерей перечисляют в федеральный бюджет 10% от разницы между суммой их выручки от проведения лотереи и суммой сформированного призового фонда за отчетный квартал. Эксперты уверены, что отчисления от лотерей должны поэтапно расти. Это нововведение позволит существенно увеличить поступление внебюджетных средств на развитие физкультуры и спорта.

Стоит подчеркнуть, что абсолютное большинство россиян, 77%, хотя бы раз в жизни играли в лотерею. При этом 38% респондентов играет в лотерею реже одного раза в год. Еще 29% играют один-два раза в год, 9% — пару раз в месяц и 1% — чаще. 23% россиян заявили, что никогда этого не пробовали.