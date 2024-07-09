Швейцария расширила санкции против России

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Швейцария расширила санкции против России. Страна включила в свой список 69 физических и 47 юридических лиц, сообщает РИА «Новости».

Страна также запретила рекламу в отношении четырех российских СМИ, однако в Швейцарии не стали запрещать их вещание.

В конце июня ЕС ввел санкции против ряда людей и организаций России и Белоруссии. Против восьми артистов и дипломатов, а также против двух российских и одной белорусской организации.