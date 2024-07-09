В Татарстане предложили разгрузить общественный транспорт при помощи такси

Фото: Максим Платонов

В Татарстане предложили разгрузить общественный транспорт при помощи такси. Соответствующее предложение озвучил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов на межрегиональном совещании представителей органов исполнительной власти субъектов России.

— Общественный транспорт в часы пик не справляется. Такси как элемент общественного транспорта могли бы поддержать нас в городах в перевозке пассажиров, тогда, когда не выгодно или нецелесообразно содержать крупные автобусы на маршрутных линиях. Мы бы хотели, чтобы такси помогали им в трудный час, — отметил министр.

Глава ведомства добавил, что было бы выгоднее субсидировать такси, вместо того, чтобы ездили автобусы, в которых иногда не бывает людей.

В свою очередь, представитель федерального Минтранса Артем Григорьев заявил, что сейчас ведется разработка проекта о введении нового вида перевозок — «перевозка по запросу».

— Расчет идет на то, что перевозчик может в зависимости от пункта обеспечить транспортную доступность для населения, — заметил он.

Напомним, со вчерашнего дня власти Казани решили изменить схему движения 10 автобусных маршрутов общественного транспорта — №2, 30, 40, 62, 63, 68, 71, 72, 77, 47. Полностью убрали маршруты №25 и 49. Председатель городского Комитета по транспорту Алексей Сидоров пояснил, что транспортная отрасль в настоящее время испытывает серьезные трудности. По его словам, многие автобусы слишком давно ходят по маршрутам и уже требуют обновления.

Олег Исаков, Разиль Самигуллин