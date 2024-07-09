Госдума приняла во втором чтении законопроект о туристическом налоге

Фото: Динар Фатыхов

Налог будет взиматься с организаций и физлиц, предоставляющих места для проживания, принадлежащих им на праве собственности или на другом основании.



В соответствии с законопроектом, налог будет вводиться в действие и прекращать действовать в соответствии с Налоговым кодексом и иными актами представительных органов муниципальных образований, а в городах федерального значения (Москва, Петербург и Севастополь) — законами регионов.

Плательщиками налога будут организации и физлица, оказывающие услуги по предоставлению мест для проживания. Объектом налогообложения признается оказание таких услуг в средствах размещения на территории муниципального образования (а также на территориях городов федерального значения Москвы, Петербурга и Севастополя, федеральной территории «Сириус») и включенных в реестр классифицированных средств размещения.

Налоговая база определяется как стоимость услуги без учета сумм налога и НДС. Налог не будет взиматься при оказании услуги ряду категорий граждан: герои СССР и России, герои труда, участники и инвалиды ВОВ, участники СВО; ветераны и инвалиды боевых действий и др.

Налоговые ставки устанавливаются в размерах, не превышающих в 2025 году 1%, в 2026-м — 2%, в 2027-м — 3%, в 2028-м — 4%, начиная с 2029-го — 5% от налоговой базы. Муниципалитеты могут установить любую ставку в пределах предельной, исходя из понимания ситуации на своих территориях.

Налог будет уплачиваться в бюджет по месту нахождения гостиницы не позднее 28-го числа месяца, следующего за налоговым периодом. Одновременно в Госдуме находятся на рассмотрении поправки в Бюджетный кодекс, которые предлагают зачислять этот налог в доходы местных бюджетов (городских поселений, муниципальных районов, городских округов).

Законопроект будет рассмотрен в третьем чтении 10 июля. Сейчас в России действует курортный сбор, его могут взимать в Петербурге, Крыму, Алтайском, Ставропольском и Краснодарском краях, а также на федеральной территории «Сириус». Эксперимент был запущен в 2018 году, срок его действия истекает 31 декабря 2024 года.