В Казани зооботсаду передали 350 кг арбузов и дынь, изъятых в ходе рейда

Арбузы и дыни будут использовать как корм для животных

Сотрудники отдела по вопросам общественной безопасности совместно с полицией и ГИБДД провели рейд в Казани на Оренбургском тракте, 172. В ходе проверки они изъяли 350 кг арбузов и дынь, сообщили в пресс-службе мэрии.

Были зафиксированы факты нарушения порядка организации уличной торговли и загрязнения проезжей части. В отношении нарушителей составлено три административных протокола.

Изъятую продукцию передали в Казанский зооботсад. Там ее смогут использовать в качестве корма для животных, заявили в администрации Вахитовского и Приволжского районов.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Напомним, осенние сельскохозяйственные ярмарки в Татарстане стартовали 12 сентября. В Казани они проходят на 14 площадках, в Нижнекамске — на трех, в Зеленодольске — на двух. Также организована одна площадка в Набережных Челнах.



Галия Гарифуллина