Маркетплейсы в России будут обязаны уравнять комиссии российских и иностранных продавцов

Это следует из второго пакета мер для регулирования платформенной экономики, который подготовило Минэкономразвития

Фото: Динар Фатыхов

Маркетплейсам в России запрещено брать с российских юрлиц, ИП и самозанятых плату выше, чем с иностранцев, за одни и то же услуги. Это следует из второго пакета мер для регулирования платформенной экономики, который подготовило Минэкономразвития. Документ опубликован на портале проектов нормативных актов.

— Оператор не вправе устанавливать для партнеров, являющихся российскими юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, а также физическими лицами, применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» <...>, размер вознаграждения оператора за оказание каждой из услуг, превышающий размер вознаграждения оператора за оказание каждой из аналогичных услуг, устанавливаемый для иных лиц, — говорится в нем.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Согласно пакету мер, оператор также обязан проверять информацию в карточке товара до ее размещения на платформе. Если она содержит некорректную информацию, карточка не должна быть допущена до ознакомления покупателями.

Напомним, летом ведомство составило предварительный список цифровых платформ, которые будут регулироваться новым законом о платформенной экономике, вступающим в силу с 1 октября 2026 года. В этот список входят 12 популярных платформ, включая Wildberries, Ozon, а также сервисы от «Яндекса», Avito и Delivery Club.

Галия Гарфиуллина