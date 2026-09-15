Казанцев предупредили о грозе и сильном ветре в среду
Сильный дождь ожидается ночью и днем
В Гидрометцентре Татарстана казанцев предупредили о грозе и сильном ветре в среду, 16 сентября.
Сильный дождь ожидается ночью и днем. Кроме того, завтра прогнозируется гроза и ветер с порывами 15—17 м/с.
На территории Татарстана в целом ночью и утром местами будет туман. Ночью и днем ожидается сильный дождь, а утром и днем — гроза, град, сильный ветер с порывами до 15—20 м/с.
Ранее сообщалось, что сентябрь в Казани станет самым теплым месяцем сезона. Он будет теплее прошлогоднего, температура ожидается выше климатической нормы. Октябрь и ноябрь, наоборот, окажутся прохладнее, чем в 2025 году.
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