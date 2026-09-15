Казанцев предупредили о грозе и сильном ветре в среду

Сильный дождь ожидается ночью и днем

Фото: Динар Фатыхов

В Гидрометцентре Татарстана казанцев предупредили о грозе и сильном ветре в среду, 16 сентября.

Сильный дождь ожидается ночью и днем. Кроме того, завтра прогнозируется гроза и ветер с порывами 15—17 м/с.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

На территории Татарстана в целом ночью и утром местами будет туман. Ночью и днем ожидается сильный дождь, а утром и днем — гроза, град, сильный ветер с порывами до 15—20 м/с.

Ранее сообщалось, что сентябрь в Казани станет самым теплым месяцем сезона. Он будет теплее прошлогоднего, температура ожидается выше климатической нормы. Октябрь и ноябрь, наоборот, окажутся прохладнее, чем в 2025 году.

Галия Гарифуллина