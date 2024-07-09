В Госдуме во втором чтении приняли законопроект о прогрессивной шкале в налоговой системе
Во втором чтении Госдума одобрила законопроект о введении прогрессивной шкалы НДФЛ, устанавливающий ставки налога в пределах от 13 до 22%. Предложенные изменения в Налоговый кодекс России направлены на установление новых ставок налога на доходы физических лиц.
Напомним, Минфин предлагает ввести пятиступенчатую шкалу:
- для доходов до 2,4 млн рублей в год (до 200 тысяч в месяц) НДФЛ останется на уровне 13%;
- от 2,4 млн до 5 млн рублей — 15%;
- от 5 млн до 20 млн рублей — 18%;
- от 20 млн до 50 млн рублей — 20%;
- свыше 50 млн рублей — 22%.
Изменения коснутся только 3,2% трудоспособного населения страны — около 2,5 млн человек из 64 млн работающего населения.
В первом чтении закон одобрили 20 июня. Новые правила в случае одобрения начнут работать с 1 января 2025 года и принесут бюджету порядка 2,6 трлн рублей. Как это затронет граждан и бизнес — в материале «Реального времени».
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