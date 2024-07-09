В Госдуме во втором чтении приняли законопроект о прогрессивной шкале в налоговой системе

Фото: Татьяна Демина

Во втором чтении Госдума одобрила законопроект о введении прогрессивной шкалы НДФЛ, устанавливающий ставки налога в пределах от 13 до 22%. Предложенные изменения в Налоговый кодекс России направлены на установление новых ставок налога на доходы физических лиц.

Напомним, Минфин предлагает ввести пятиступенчатую шкалу:

для доходов до 2,4 млн рублей в год (до 200 тысяч в месяц) НДФЛ останется на уровне 13%;

от 2,4 млн до 5 млн рублей — 15%;

от 5 млн до 20 млн рублей — 18%;

от 20 млн до 50 млн рублей — 20%;

свыше 50 млн рублей — 22%.

Изменения коснутся только 3,2% трудоспособного населения страны — около 2,5 млн человек из 64 млн работающего населения.

В первом чтении закон одобрили 20 июня. Новые правила в случае одобрения начнут работать с 1 января 2025 года и принесут бюджету порядка 2,6 трлн рублей. Как это затронет граждан и бизнес — в материале «Реального времени».