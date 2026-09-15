В РБВ опровергли сообщения о массовой блокировке WB Кошельков

Клиенты пользуются WB Кошельками без каких-либо изменений на прежних условиях, утверждают в пресс-службе

Фото: Динар Фатыхов

Информация о массовых блокировках WB Кошельков не соответствует действительности, заявили в пресс-службе РВБ.

— Информация о массовых блокировках кошельков не соответствует действительности. Ограничения доступа к кошелькам возможны только в случае нарушения закона — это требование для всех участников рынка. Клиенты пользуются WB Кошельками без каких-либо изменений на прежних условиях, — говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, массовые синхронные публикации однотипных сообщений и одних и тех же скриншотов говорят о заказном характере материалов.

Напомним, ранее маркетплейс Wildberries запустил мессенджер WB Chat. У него есть базовый функционал для обсуждения покупок, а в будущем — для коммуникации с брендами и продавцами.

Галия Гарифуллина