В РБВ опровергли сообщения о массовой блокировке WB Кошельков
Клиенты пользуются WB Кошельками без каких-либо изменений на прежних условиях, утверждают в пресс-службе
Информация о массовых блокировках WB Кошельков не соответствует действительности, заявили в пресс-службе РВБ.
— Информация о массовых блокировках кошельков не соответствует действительности. Ограничения доступа к кошелькам возможны только в случае нарушения закона — это требование для всех участников рынка. Клиенты пользуются WB Кошельками без каких-либо изменений на прежних условиях, — говорится в сообщении.
По словам пресс-службы, массовые синхронные публикации однотипных сообщений и одних и тех же скриншотов говорят о заказном характере материалов.
Напомним, ранее маркетплейс Wildberries запустил мессенджер WB Chat. У него есть базовый функционал для обсуждения покупок, а в будущем — для коммуникации с брендами и продавцами.
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