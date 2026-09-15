Матч за Суперкубок УЕФА в 2028 году пройдет в Астане

Игру за Суперкубок УЕФА Казахстан примет впервые

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В 2028 году матч за Суперкубок УЕФА пройдет в Астане. Об этом сообщается на сайте организации.

Решение приняли на заседании исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Салониках.

Матч состоится на «Астана Арене». На поле выйдут победители Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона-2027/28. Игру за Суперкубок УЕФА Казахстан примет впервые.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Недавно раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что обсуждал с президентом УЕФА Александером Чеферином возможность проведения европейских футбольных соревнований в Казани после снятия ограничений. Раис выразил уверенность, что в будущем столица республики примет турнир.

В 2023 году матч за Суперкубок УЕФА должен был состояться в Казани, однако из-за отстранения российских клубов и сборных турнир перенесли в Афины.

Галия Гарифуллина